تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل للإعلان عن سماعة AirPods 3 في الحدث القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المحلل Kuo من خلال تقرير نشر مؤخراً على خطط شركة ابل للإعلان عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods 3 في الحدث المقرر عقده في سبتمبر.

تستعد شركة ابل لعقد حدث في 14 من سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 13، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن منتجات أخرى للشركة من بينها إصدار ابل الجديد من السماعات اللاسلكية.

ولقد أوضح المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره الأخير أن الإصدار المرتقب من سماعات ابل اللاسلكية يأتي بعد سماعة AirPods 2 التي قدمت من ابل في مارس 2019، كما أشار المحلل إلى أن ابل تخطط للإستمرار في بيع الإصدار السابق بعد الكشف عن سماعة AirPods 3.

من جانب أخر أكد التقرير على أن سماعة AirPods 3 اللاسلكية تأتي بمستوى تسعير أعلى من الإصدار السابق الذي يتوفر الآن بسعر 159 دولار، ومن المتوقع أن يتم خفض مستوى تسعير AirPods 2 بعد الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد.

ومن المتوقع أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة أن تأتي سماعة AirPods 3 بتصميم جديد يحاكي تصميم AirPods Pro، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار لن يتضمن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة التي تقتصر على إصدار Pro وAirPods Max.

بينما تشير التسريبات إلى أن سماعة AirPods 3 ستدعم ميزة الصوت المكاني وتتبع حركة الرأس، وهي من المميزات التي قدمت من ابل في نظام iOS 15.

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