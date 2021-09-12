شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع مجموعة من رموز NFT مقابل 24.4 مليون دولار فى مزاد عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيعت مجموعة من 107 من الرموز غير القابلة للاستبدال NFT تمثل صورا كرتونية لقرود مقابل 24.4 مليون دولار في عملية بيع عبر الإنترنت أجرتها دار سوذبيز للمزادات الخميس الماضى، مع استمرار اكتساب السوق المتخصصة في الأصول المشفرة الزخم وفقا لما نقلتهCNBC.

وكانت الصور جزءا من مجموعة "بورد إيب يات كلوب" للرموز غير القابلة للاستبدال، وهي مجموعة من عشرة آلاف رسم لقرد مولدة باستخدام الكمبيوتر صنعتها شركة يوجا لابس التي مقرها الولايات المتحدة.

ويصبح مالكو الرموز غير القابلة للاستبدال التي تمثل قرودا أعضاء في ناد على الإنترنت.

وعلى غير المعتاد بالنسبة للرموز غير القابلة للاستبدال الأخرى، يحصل مشترو رموز "بورد إيب" أيضا على حقوق ملكية فكرية للصور.