آبل “بريئة” من تهم الاحتكار في نزاعها القانوني مع “إيبك غايمز”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

برأت قاضية أميركية شركة “آبل” من اتهامات الاحتكار، في نزاعها القانوني مع “إبيك غايمز”، لكنها وجهت لها ضربة قاسية حول نظام دفع التطبيقات المحمولة.

ولم يعد في وسع “آبل” أن تفرض على المطوّرين استخدام نظامها للدفع في ما يخصّ تطبيقاتهم، ومن ثمّ تسديد عمولة لها، وفق القرار الصادر عن القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند (كاليفورنيا) المكلّفة فضّ هذا النزاع مع “إبيك غايمز”.

غير أن القاضية ارتأت أن الشركة المصنّعة لهاتف “آيفون” لا تمارس احتكارا مخالفا للقانون، كما تزعم “إبيك غايمز” المطوّرة للعبة “فورتنايت”، التي تنوي الطعن في الحكم. وقالت رودجرز إن “آبل لا تحتكر سوق الصفقات في مجال ألعاب الأجهزة المحمولة”.

وأوضحت أن “المحكمة خلصت إلى أن آبل تتمتّع بحصّة كبيرة في السوق تتخطّى 55 %، وهامش أرباح كبير جدّا… لكن ما من إخلال بمبادئ المنافسة. فالنجاح ليس عيبا”.

واعتبرت القاضية أن “ابتكارات آبل ونموّ نظام تشغيلها +آي أو إس+ عادت بالنفع على الجميع، أكان على الشركة بذاتها أو على المطوّرين، مثل إبيك غايمز”.

لكن “آبل” تقوم بـ”انتهاك قواعد المنافسة” عندما تمنع المطوّرين من إعادة توجيه المستهلكين إلى مواقعهم الخاصة وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، بحسب القاضية.

وتتّهم “إبيك غايمز”، وغيرها من مطوّري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، “آبل” باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسوم مرتفعة جدّا وإلزام المستخدمين بالتوجّه إلى متجرها “آب ستور” لتحميل تطبيقاتهم، ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.

وتتواجه الشركتان منذ سنة بعدما فسخت “إبيك غايمز” عقدها مع “آبل”. وهي قد أتاحت للاعبين في النسخة المحدّثة من “فورتنايت” التحايل على نظام دفع “آب ستور” وتجنّب أن تُقتطع تلقائيا عمولة من مدفوعاتهم نسبتها 30 %.