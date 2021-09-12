تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات كاميرة Go Pro Hero 10 Black قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الإصدار القادم من كاميرات الأكشن Go Pro Hero 10 Black قبل الإعلان الرسمي.

تعقد شركة GoPro مؤتمرها القادم في 15 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن Hero 10 Black وهي أحدث إصدار من كاميرات الأكشن.

ولقد كشفت التسريبات السابقة التي جاءت عبر Roland Quandt من WinFuture عن مستوى تسعير الكاميرة في السوق الأوروبي، بينما يقدم في التسريبات الجديدة نظرة أوضح على تصميم Go Pro Hero 10 Black.

وتقدم GoPro هذا الإصدار كأحد أقوى إصدارات الشركة من كاميرات الأكشن، حيث تضم شريحة GP2 الجديدة، والتي تقدم آداء مضاعف مقارنة بإصدار الشركة السابق، كما تدعم تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، وتأتي الكاميرة بترقية في تكوينات أخرى.

ومن بين الترقيات المقدمة في كاميرة Hero 10 Black في ميزة التثبيت، حيث تقدم الشركة تقنية التثبيت HyperSmooth 4.0، ومن المقرر أن تدعم هذه التقنية بدء التسجيل في أي وقت دون أي تأخير وبإستجابة سريعة، كما ستعمل خوارزمية الكاميرة على دعم التسجيل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.

من جانب أخر لا يختلف التصميم الخارجي للإصدار الجديد عن كاميرة Hero 9 Black، ومن المقرر أن تدعم GoPro Hero 10 Black صور تصل إلى دقة 23 ميجا بيكسل في الصور الثابتة، ولدقة 5.3K في تسجيل الفيديو عند 60 إطار لكل ثانية.

الكاميرة تدعم أيضاً التسجيل بالحركة البطيئة بتأخير حتى 8 مرات عند دقة 2.7K و240 إطار لكل ثانية، كما يمكن لهذا الإصدار أن يدعم المستخدم في إستخراج صور بدقة 15.3 ميجا بيكسل من محتوى الفيديو بدقة 5.3K.

كما تتميز الكاميرة بعدسات متغيرة، مع طبقة مقاومة للماء، وتعمل على خفض الإتعكاس، وتضم الكاميرة شاشة بحجم 2.7 إنش بخاصية اللمس، ومن المتوقع أن تدعم معدل بث أسرع من الإصدار السابق، كما تدعم FoV زوايا عرض 132 درجة، والتي تصل إلى 155 مع إستخدام Max Lens mod، وتضم الكاميرة بطارية بقدرة 1720 mAh، ومن المتوقع أن تنطلق الكاميرة بسعر 540 دولار.

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