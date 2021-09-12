تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy Wide5 برقاقة Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري مؤخراً هاتف Galaxy Wide5 برقاقة معالج Dimensity 700، وكاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 385 دولار.

يتميز هاتف Galaxy Wide5 بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تتضمن اثنان من أنوية Cortex-A76، وكرت شاشة Mali-G57 MC2، وتضم شريحة مودم بسرعة 2.77 جيجا بت لكل ثانية، وتدعم sub-6، كما يدعم الهاتف شبكات Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.1.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy Wide5 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 115 درجة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، الأزرق وأيضاً الأبيض بسعر يبدأ من 385 دولار أو 325 يورو.

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