شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف سحلية مجنحة من عصور ما قبل التاريخ فى تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العلماء التشيليون عن اكتشاف أول بقايا من نصف الكرة الجنوبى لنوع من "السحلية المجنحة" من العصر الجوراسى تُعرف باسم التيروصور.

وذكر موقع "phys" التقنى أنه تم اكتشاف أيضا حفريات الديناصور الذى عاش قبل حوالى 160مليون سنة فيما يعرف اليوم بصحراء أتاكاما، فى عام 2009.

وتم التأكد الآن من أنها من الزاحف المجوف rhamphorhynchine - أول مخلوق من هذا القبيل تم العثور عليه فى Gondwana ، وهى شبه القارة التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتى شكلت فيما بعد كتل اليابسة فى نصف الكرة الجنوبى.

قال الباحث جوناتان ألاركون من جامعة تشيلى إن هذه المخلوقات لها جناحيها يصل إلى مترين وذيل طويل وخطم مدبب.

وأضاف "نظهر أن توزيع الحيوانات فى هذه المجموعة كان أوسع مما هو معروف حتى الآن".

وذكر العلماء فى المجلة العلمية أكتا باليونتولوجيكا بولونيك أن هذا الاكتشاف كان أيضًا "أقدم تيروصور معروف تم العثور عليه فى تشيلى".