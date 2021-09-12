شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يحيون الذكرى العشرين لضحايا هجمات 11 سبتمبر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " space" أنه فى الوقت الذى تحيى فيه الاحتفالات الرسمية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الهجمات الإرهابية المدمرة التى وقعت قبل 20 عامًا فى يوم 11 سبتمبر 2001 ، يقوم رواد الفضاء أيضًا بتكريم من محطة الفضاء الدولية.

وأرسل رائد فضاء ناسا شين كيمبرو، أحد أفراد الطاقم السبعة فى المحطة التى تمثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان وفرنسا، رسالة فيديو تذكارية إلى الأرض لتكريم أولئك الذين فقدوا وتأثروا بهجمات 11سبتمبر على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك والبنتاغون في واشنطن العاصمة وتحطم الرحلة 93 في ولاية بنسلفانيا.

وقال كيمبرو وهو يتحدث من مختبر كيبو الياباني بالمحطة "إلى الضحايا وعائلاتهم والناجين والمستجيبين الأوائل، نتذكر" "الصور المروعة لذلك اليوم ما زالت موجودة في أذهاننا."

وقال كيمبرو إنه في حين كافح العديد من الأشخاص الآخرين لفهم تأثير الهجمات، فقد ولدت الأحداث أيضًا موجة من المشاعر الوطنية بين الأمريكيين لدعم ضحايا الهجمات وأول المستجيبين لها، وشكر العاملين في الخدمة العسكرية وغيرهم ممن عملوا على منع مثل هذه الهجمات في المستقبل.

وقال كيمبرو: "كما نتذكر أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد عشرين عامًا، على الرغم من تلك الفترة المأساوية من الخسارة والحزن، فقد كان أيضًا وقتًا شهدنا فيه قوة ومرونة أمتنا، والدعم الرائع من الناس في جميع أنحاء العالم"، "بالنسبة لأولئك منا الذين عاشوا هذا الوقت العصيب، أتيحت لنا الفرصة لمشاركة ما تعلمناه وما يمكننا تحقيقه معًا كدولة، وللبشرية جمعاء."

مع اندلاع الهجمات في عام 2001، شاهد رائد الفضاء الأمريكي فرانك كولبرتسون برعب من على متن محطة الفضاء الدولية أثناء تسجيله مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لأعمدة الدخان الهائلة من موقع مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، الكاميرا التي استخدمها في تلك الصور معروضة الآن في متحف في كانساس.