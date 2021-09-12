شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداء كاميرا آيفون يتأثر باهتزازات الدراجات النارية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منشور جديد في منتدى دعم شركة آبل إن تعريض أجهزة هواتف آيفون للاهتزازات العالية السعة، تحديدًا تلك الناتجة عن محركات الدراجات النارية العالية الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى تدهور نظام الكاميرا في الأجهزة.

وتوصى الشركة بعدم تثبيت جهاز الهاتف على الدراجة النارية، حيث يمكن أن تنتقل الاهتزازات عبر مقود الدراجة وهيكلها.

وإذا قمت بتحريك الكاميرا عن طريق الخطأ عند التقاط صورة، فقد تكون الصورة الناتجة ضبابية. ولمنع ذلك، تتمتع بعض نماذج آيفون بميزة التثبيت البصرى للصورة OIS.

وتتيح ميزة التثبيت البصري للصورة OIS لك التقاط صور حادة حتى إذا قمت بتحريك الكاميرا عن طريق الخطأ.

ومع ميزة التثبيت البصري للصورة OIS، يستشعر الجيروسكوب أن الكاميرا تتحرك. ولتقليل حركة الصورة والضبابية الناتجة، تتحرك العدسة وفقًا لزاوية الجيروسكوب.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي بعض نماذج الهاتف على ميزة الضبط البؤري التلقائي ذو الحلقة المغلقة AF، ويقاوم الضبط البؤري التلقائي ذو الحلقة المغلقة AF تأثيرات الجاذبية والاهتزاز للحفاظ على التركيز البؤري الحاد في الصور الثابتة ومقاطع الفيديو والصور البانورامية.

ومع الضبط البؤرى التلقائى ذو الحلقة المغلقة AF، تقيس المستشعرات المغناطيسية الموجودة على اللوحة تأثيرات الجاذبية والاهتزاز وتحدد موضع العدسة بحيث يمكن ضبط الحركة التعويضية بدقة.

وتم تصميم أنظمة التثبيت البصري للصورة وأنظمة التركيز البؤري التلقائي ذات الحلقة المغلقة في الهاتف لتوفير المتانة.

ومع ذلك، كما هو الحال مع العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تتضمن أنظمة مثل OIS، فإن التعرض المباشر طويل المدى للاهتزازات العالية السعة ضمن نطاقات تردد معينة قد يؤدي إلى تدهور أداء هذه الأنظمة ويؤدى إلى انخفاض جودة الصورة للصور ومقاطع الفيديو.

ويوصى بتجنب تعريض جهاز آيفون إلى اهتزازات عالية السعة ممتدة. وتتمتع أجهزة iPhone 6s و iPhone 6s Plus وجميع أجهزة آيفون منذ iPhone 7 بتثبيت الصورة البصري والتركيز التلقائى ذى الحلقة المغلقة.

وكلتا الميزتين عرضة للتداخل المغناطيسى من بعض ملحقات آيفون.

كما حذرت آبل فى وقت سابق من هذا العام ولكن إزالة الملحقات يجب أن تحل هذه المشكلة.

بالإضافة إلى ذلك تقول آبل فى المنشور الجديد إنه إذا كنت تخطط لتركيب جهاز الهاتف عبر سكوتر أو دراجة نارية صغيرة بمحرك دراجة نارية ودواسات دراجات. فإنها توصي باستخدام حامل مخفف للاهتزاز لتقليل المخاطر على الهاتف ونظام الكاميرا.