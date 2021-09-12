'إنستغرام' يختبر خاصية جديدة تتيح إنشاء قائمة للحسابات الاكثر اهمية

وأضاف الموقع أن هذه الخاصية سوف تمنح المستخدم المزيد من التحكم عن طريق إبلاغ إنستغرام بالحسابات الأكثر أهمية بالنسبة له.

وتابع الموقع أنه على الرغم من أن المستخدم قد يعجب بالعديد من المشاركات التى يراها، فليس من الضروري أن يكون هذا المحتوى هو المفضل لديه، فبهذه الطريقة يقوم المستخدم بارسال إشارات خاطئة للتطبيق عن المحتوى الذى يفضله.



وضرب الموقع مثلا بالقول ”إذا كنت تتابع حسابات العديد من الماركات العالمية، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تريد متابعة تحديثاتهم على التطبيق بشكل يومي، مثل: أصدقائك المقربين، أو أفراد عائلتك.“

وذكر الموقع أنه ليس من الواضح إذا كانت هذه الخاصية ستصبح خاصية رسمية أم أنها ستتغير قبل طرحها للمستخدمين، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المستخدم قد يتفاجأ بهذه الخاصية في قائمة حسابه أسفل ”close friends“ مباشرة، وهي الميزة التي تسمح له بالتحكم في مشاركة قصصه.

