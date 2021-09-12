شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات عن أغرب كويكب رصده العلماء.. يشبه عظمة كلب ويسمى كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد علماء الفلك كويكبا غريب الشكل على شكل عظم كلب يدعى كليوباترا والتقطوا له عدة صور مؤخرًا، حيث تبدو صخرة الفضاء الغريبة مثل عظمة كلب عملاقة وقد فتنت مراقبي النجوم منذ أن تم اكتشافها لأول مرة في عام 1880 من جانب عالم الفلك النمساوي يوهان باليزا، ونقدم لك أبرز 5 معلومات عن هذا الكويكب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- يدور الكويكب المكون من معدن في الغالب، حول الشمس بين المريخ والمشترى.

2- يتكون من فصين متصلين، ويبلغ طوله 168 ميلاً وعرضه 58 ميلاً.

3- يقع الكويكب على بعد 125 مليون ميل من الأرض في أقرب نقطة لها، مما يعني أن حجمه الظاهري في السماء يعادل مشاهدة كرة جولف على بعد حوالي 25 ميلاً.

4- يعد الكويكب جسم فريد من نوعه في نظامنا الشمسي، ويمكن أن يساعد فهم هذا النظام المعقد متعدد الكويكبات في معرفة المزيد عن نظامنا الشمسي.

5- يوجد للكويكب قمرين، سُميا لاحقًا Alexhelios و Cleoselene، على اسم أطفال كليوباترا ألكسندر هيليوس وكليوباترا سيلين الثاني.

6- يُعتقد أن كليوباترا هي بقايا اصطدام عنيف بشكل لا يصدق بين كويكبين لم يتحطموا تمامًا.

7- تبلغ كثافة كليوباترا 3.4 جرام لكل سنتيمتر مكعب وفقا للحسابات الجديدة بدلاً من تقدير سابق يبلغ 4.5 جرام.