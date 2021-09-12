تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان عن سماعة OnePlus Buds Z2 الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لعقد حدث الشهر المقبل للإعلان عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Buds Z2.

كشفت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت مؤخراً عن تصميم الإصدار القادم من سماعات وان بلس اللاسلكية، والتي تنطلق في نهاية شهر أكتوبر.

ولقد أوضحت الصور المسربة التي نشرت عبر OnLeaks تصميم Buds Z2 الذي يحاكي إصدار الشركة السابق مع إنحناء في رأس السماعة الجديدة.

أيضاً تكشف الصور عن مستشعرات في السماعة اللاسلكية، حيث من المتوقع أن تدعم المستشعرات إدراك إرتداء السماعة أو إزالة السماعة للتشغيل والإيقاف التلقائي.

من جانب أخر لم يكشف مصدر التسريبات عن تفاصيل مواصفات السماعة، ومن المتوقع أن تتوالى التسريبات لتوضيح تفاصيل دقيقة حول مواصفات هذا الإصدار مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي.

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