شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة لمايكروسوفت تكشف عن مشكلات العمل افتراضيًا من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مايكروسوفت، عن أن العمل من المنزل يقلل من الإبداع والتواصل والعمل الجماعي، ونظر الباحثون في بيانات من أكثر من 61000 موظف في الشركة من ديسمبر 2019، قبل الإغلاق، إلى يونيو 2020، ووجدوا أن العمل من المنزل جعل العمال أكثر عزلة في طريقة تواصلهم وأجبرهم على الانخراط في محادثات أقل في الوقت الفعلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جعل العمل أونلاين من الصعب على الموظفين عبر الإدارات المختلفة الحصول على معلومات جديدة ومشاركتها، مما قد يكون له آثار على إنتاجية الشركة وابتكارها.

وكان العمل من المنزل يعني أن الموظفين يقضون ساعات أقل في الاجتماعات، وغالبًا ما يتم انتقادهم على أنها طويلة ومضيعة للوقت.

كما أن العمل عن بُعد زاد أيضًا من حجم رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية المرسلة، بالإضافة إلى متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع.

قاد البحث الجديد ديفيد هولتز، الأستاذ المساعد في كلية هاس للأعمال بجامعة كاليفورنيا ببيركلي، وكانت كشفت شركة مايكروسوفت في مارس أنها تمنح موظفيها الفرصة للعودة إلى مكاتبها بعد أكثر من عام من الحماية من Covid-19.

وقال البروفيسور هولتز: "كان قياس الآثار السببية للعمل عن بُعد صعبًا تاريخيًا، لأنه لم يُسمح إلا لأنواع معينة من العمال بالعمل بعيدًا عن المكتب، لقد تغير ذلك أثناء الوباء، عندما طُلب من كل من يمكنه العمل من المنزل تقريبًا القيام بذلك".

وخلق تفويض العمل من المنزل فرصة فريدة لتحديد آثار العمل عن بعد على مستوى الشركة على كيفية تواصل وتعاون العاملين في مجال المعلومات.

استخدم البروفيسور هولتز وزملاؤه بيانات من قبل وبعد فرض مايكروسوفت تفويضًا بالعمل من المنزل على مستوى الشركة في مواجهة Covid.

اعتمد التحليل على بيانات مجهولة المصدر تصف رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والمكالمات والاجتماعات وساعات العمل لغالبية موظفي مايكروسوفت في الولايات المتحدة.

وتضمنت البيانات أيضًا أدوار الموظفين، والوضع الإداري، ومجموعة الأعمال، ومدة الخدمة في الشركة، وما هي حصة زملائهم في العمل قبل انتشار الوباء.