شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح Gmail فى حال عدم تلقى رسائل البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك التطبيقات والمواقع الأكثر شيوعًا إنشاء مواقع ويب باستخدام حساب Gmail الخاص بك فقط، وذلك بجانب الرسائل التي تتلقاها من العمل وأحيانا الجهات الدراسية، لذلك قد يكون محبطًا للغاية أن تدرك أنك لم تعد تستطيع تلقى رسائل بريد إلكتروني، وهناك مجموعة متنوعة من المشكلات التي يمكن أن تمنعك من تلقي رسائل البريد الإلكتروني، لكن يمكن إصلاحها جميعًا، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



امسح مساحة من تخزين جوجل امسح مساحة من تخزين جوجل إذا كنت تخزن الرسائل والملفات التي لا تحتاجها، لدرجة أن صندوق الوارد الخاص بك ممتلئًا برسائل البريد الإلكتروني القديمة، فإنك تخاطر بنفاد مساحة التخزين.

انتقل عبر البريد الوارد لحذف الملفات الكبيرة من حسابك أو Google Drive للمساعدة في إخلاء بعض المساحة، وإذا كنت تريد مساحة أكبر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، فيمكنك أيضًا تحديث خطة التخزين الخاصة بك.



تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني لا تنتقل إلى مجلد آخر تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني لا تنتقل إلى مجلد آخر

يحتوي Gmail على نظام تلقائي لتصفية رسائل البريد الإلكتروني في مجلداتك المختلفة، وهذا يعني أنه إذا كنت تنتظر رسالة بريد إلكتروني من مرسل جديد، فهناك احتمال أن يضع Gmail علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها.

يمكنك فتح مجلد الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق الضغط فوق البريد العشوائي في الشريط الجانبي الأيسر لـ Gmail، وإذا وجدت البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه هناك، فافتحه وحدد الإبلاغ عن أنه ليس بريدًا عشوائيًا أو نقل إلى البريد الوارد.

كما يمكن أن تتحقق من مجلد "كل البريد"، والذي يحتوي على كل بريد إلكتروني تتلقاه، بغض النظر عن المجلد.



اتصل بالإنترنت اتصل بالإنترنت إذا كان اتصال الإنترنت لديك متقطعًا أو ضعيفًا، فسيواجه Gmail مشكلة في تلقي رسائل البريد الإلكتروني وتحميلها.

قم بإجراء اختبار سرعة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف لمعرفة ما إذا كان الاتصال بطيئًا، وإذا استمرت المشاكل، افصلها عن الإنترنت وأعد الاتصال.

قد تضطر أيضًا إلى إعادة تعيين جهاز توجيه الإنترنت يدويًا، أو حتى محاولة استخدام جهاز آخر للتحقق من بريدك الإلكتروني.