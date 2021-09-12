شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إصلاح Gmail فى حال عدم تلقى رسائل البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
امسح مساحة من تخزين جوجل
إذا كنت تخزن الرسائل والملفات التي لا تحتاجها، لدرجة أن صندوق الوارد الخاص بك ممتلئًا برسائل البريد الإلكتروني القديمة، فإنك تخاطر بنفاد مساحة التخزين.
تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني لا تنتقل إلى مجلد آخر
يحتوي Gmail على نظام تلقائي لتصفية رسائل البريد الإلكتروني في مجلداتك المختلفة، وهذا يعني أنه إذا كنت تنتظر رسالة بريد إلكتروني من مرسل جديد، فهناك احتمال أن يضع Gmail علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها.
يمكنك فتح مجلد الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق الضغط فوق البريد العشوائي في الشريط الجانبي الأيسر لـ Gmail، وإذا وجدت البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه هناك، فافتحه وحدد الإبلاغ عن أنه ليس بريدًا عشوائيًا أو نقل إلى البريد الوارد.
كما يمكن أن تتحقق من مجلد "كل البريد"، والذي يحتوي على كل بريد إلكتروني تتلقاه، بغض النظر عن المجلد.
اتصل بالإنترنت
إذا كان اتصال الإنترنت لديك متقطعًا أو ضعيفًا، فسيواجه Gmail مشكلة في تلقي رسائل البريد الإلكتروني وتحميلها.
قم بإجراء اختبار سرعة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف لمعرفة ما إذا كان الاتصال بطيئًا، وإذا استمرت المشاكل، افصلها عن الإنترنت وأعد الاتصال.
قد تضطر أيضًا إلى إعادة تعيين جهاز توجيه الإنترنت يدويًا، أو حتى محاولة استخدام جهاز آخر للتحقق من بريدك الإلكتروني.