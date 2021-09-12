شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه شكوى لمخالفة أجور الموظفين المؤقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2019 تشكيلة جوجل التي كانت تبلغ 121000 فردًا من الموظفين المؤقتين "قوة عمل الظل التي تفوق الآن عدد موظفي الشركة بدوام كامل". قدم المُبلغ عن المخالفات شكوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تفيد بأن الفجوات في الأجور بين العمال المؤقتين والموظفين بدوام كامل الذين يقومون بعمل مماثل قد اتسعت على مدار السنوات القليلة الماضية ، وهو ما امتد بدرجة كافية لدرجة أن صحيفة الجارديان أبلغت عن كسرها، القوانين المحلية في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. والأسوأ من ذلك كشفت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان ونيويورك تايمز أن مديري Google في ديسمبر الماضي اكتشفوا المشكلة وبدلاً من معالجتها على الفور، توقفوا عن اتخاذ الإجراءات ولم يطبقوا سوى المعدلات الصحيحة على التعيينات الجديدة للعام وفقا لما نقله موقع the verege.

ويمثل المبلغون عن المخالفات محامون من منظمة Whistleblower Aid وقد تعاملوا مع القضية من خلال الادعاء بأن Google ضللت المستثمرين في الولايات المتحدة من خلال عدم الإبلاغ عن الالتزامات القانونية والمالية التي قد تواجهها في الخارج.

ولكن في بيان نقلته صحيفة The Times ، قال كبير مسؤولي الامتثال في جوجل ، Spyro Karetsos: "من الواضح أن هذه العملية لم يتم التعامل معها بما يتوافق مع المعايير العالية، كما سنكتشف الخطأ الذي حدث هنا ولماذا حدث وسنقوم بتصحيحه ".

في حين أن الولايات المتحدة لا تطلب من الشركات أن تدفع للعمال المؤقتين نفس المعدلات التي يدفعها الموظفون بدوام كامل ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أكثر من 30 دولة لديها قوانين التكافؤ في الأجور. نشأت المشكلة على ما يبدو لأن Google حددت معدلات بدوام كامل قابلة للمقارنة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في 2012 و 2013 ، ومنطقة آسيا / المحيط الهادئ في عام 2017 - لكنها لم تقم بتحديث هذه المعدلات بعد ذلك.

وهذا يعني أن وكالات التوظيف التي تملأ الأدوار المؤقتة كانت تستخدم بيانات قديمة لا تتطابق مع ارتفاع الأجور للموظفين بدوام كامل حتى لاحظ مديرو الامتثال المشكلة. تقول الشكوى إن Google استمرت في دفع المعدلات القديمة بينما كان المديرون يتنقلون ذهابًا وإيابًا بشأن ما يجب عليهم فعله ، وتزعم أن مبلغ الأجر المتأخر المستحق في أكثر من 16 دولة على مدار السنوات التسع الماضية يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.

لا توجد معلومات متاحة حول ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقق ، ولكن إذا واجهت Google تحقيقًا أو تم تغريمها ، فقد تصبح هذه المشكلة أكثر تكلفة. حتى في ظل هذه الأرقام ، لا ينبغي أن تبطئ Google أو الشركة الأم Alphabet ، التي حققت أرباحًا بقيمة 18.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام وحده.