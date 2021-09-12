شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رد فعل Epic Games بعد الحكم فى قضيتها مع أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن تيم سوينى مؤسس Epic Games راضٍ عن حكم القاضي Yvonne Gonzalez Rogers الذى صدر مؤخرا في قضية الشركة مع أبل، وأعلن على تويتر، أن لعبة Fornite لن تعود إلى متجر تطبيقات أبل حتى يمكن لشركة Epic تقديم الدفع داخل التطبيق في منافسة عادلة مع الدفع داخل التطبيق من أبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت قضت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا، بأنه لا يمكن لشركة أبل منع المطورين من توفير أزرار أو روابط في تطبيقاتهم توجه العملاء إلى طرق أخرى للدفع خارج نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة أبل، والذي يفرض عمولات على المطورين تصل إلى 30%.

ومع ذلك، لم يؤيد القرار سوى طلب واحد من Epic في دعواها القضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، وتخطط الشركة لاستئناف حكم المحكمة نتيجة لذلك، وفقًا لما ذكرته The Verge التي تلقت تأكيدًا من متحدث باسم Epic Games.

أوضح سويني أيضًا على تويتر، أن Epic لا ترى القرار على أنه فوز، وتحديداً بعد أن أصدرت أبلبيانها قائلة: "اليوم أكدت المحكمة ما كنا نعرفه طوال الوقت: متجر التطبيقات لا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار".

ولكن يأمل المستخدمون أن يضع كبريائه جانبًا ويسمح لهم بلعب Fornite على iOS، حيث كتب أحد مستخدمي تويتر باسم 'RicXGaming' في تغريدة: لا أحد يهتم بالدفع.. نريد فقط أن نلعب Fornite.

ربما لم يتم منح Epic جميع رغباتها لأن القاضى Gonzalez Roger خلص إلى أن الشركة فشلت في إثبات أن أبل محتكر غير قانوني، لكنها أظهرت أن عملاق الهواتف الذكية متورط في سلوك مضاد للمنافسة بموجب قوانين كاليفورنيا.

أصبح معدل عمولة أبل موضع تساؤل الآن من قبل بعض المستهلكين وبعض المطورين، مثل Epic Games، باعتباره عبئًا مفرطًا وينتهك قوانين المنافسة.

لم تقتنع المحكمة بحجة Epic Games بأنها لا يجب أن تلتزم بأجزاء معينة من الاتفاقية، وتأتى هذه الأخبار بعد معركة قانونية طويلة بين أبل و Epic، بدأت في 13 أغسطس عندما منع عملاق التكنولوجيا Fornite من دخول متجر التطبيقات الخاص بها.

وكانت هذه الخطوة، وفقًا لشركة أبل، بسبب إطلاق Epic لميزة الدفع الخاصة بها لـ Fortnite حيث يمكن للمستخدمين شراء الرموز مباشرة منهم وتجاوز نظام الدفع داخل التطبيق من Apple.

رفعت Epic دعوى قضائية بعد أيام من ذلك، بحجة أن توزيع الصفحات والمدفوعات داخل التطبيق لأجهزة أبل تشكل سوقًا مميزًا خاصًا بها لأغراض مكافحة المنافسة لأن مستخدمي أبل نادرًا ما يتركون نظامها.

على الرغم من أن Gonzalez Rogers أصدر أمرًا على الصعيد الوطني يسمح للمطورين بوضع أزرار تطبيقاتهم أو روابطها الخارجية أو غيرها من الدعوات للعمل التي توجه العملاء إلى آليات الشراء، فإن القاضي لم يمنح Epic جميع رغباتها، وشمل ذلك إجبار أبل على فتح أيفون لمتاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وأصدر القاضي أيضًا أمرًا قضائيًا على مستوى البلاد يحظر أحكام مكافحة التوجيه من أبل، وهي القواعد التي تحد من مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين خارج النظام الخاص لشركة أبل.