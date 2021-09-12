شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف قصة صادمة عن هجمات الفدية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثرت برامج الفدية على البنية التحتية الحيوية والمستشفيات والشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر فى عام 2021، ومع ذلك قد يكون تقرير حديث من NBC News أحد أكثر الحسابات المفجعة للتأثيرات التى يمكن أن يحدثها المتسللون: فهو يشرح بالتفصيل كيف يمكن لتسرب البيانات من الهجمات على المدارس أن ينشر معلومات الطالب الأكثر حساسية على الإنترنت ، وهو متاح لأى شخص يعرف كيفية القيام بذلك. تجدها وعلى استعداد للدفع. إنها قصة تستحق القراءة لكل التفاصيل التى تدخل فيها والحالات المتطورة التى تستكشفها وفقا لما نقله موقع The Verege.

وفقًا لتقرير NBC ، كان لدى إحدى المناطق التعليمية ورقة Excel تسمى "معلومات الطالب الأساسية" تم نشرها على الويب المظلم بعد أن رفضت دفع فدية ، وفقًا لتعليمات مكتب التحقيقات الفيدرالي. يكسر كاتب المقال ، كيفن كوليير ، المعلومات الصادمة التى يحتوى عليها:

يسرد الطلاب بالاسم ويتضمن إدخالات لتاريخ ميلادهم ، والعرق ، ورقم الضمان الاجتماعى والجنس ، بالإضافة إلى ما إذا كانوا مهاجرين ، أو بلا مأوى ، أو أنهم محرومون اقتصاديًا وإذا تم الإبلاغ عن أنهم يعانون من عسر القراءة.

علمت المدرسة بالهجوم وأبلغت الآباء به - مما يجعله أحد أفضل السيناريوهات. غطى التأمين الحماية من سرقة الهوية للموظفين ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة تمتد إلى الطلاب حتى بعد إشراك المحامين. فى حالات أخرى ، عندما سألت NBC News بعض المدارس عن تسريباتهم ، بدوا أنهم "غير مدركين للمشكلة".

من الصعب حتى فهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الحياة الاجتماعية للطالب إذا تم تسريب درجاته أو معلوماته الطبية أو حالة مزايا الغداء المجانية أو المخفضة السعر عبر الإنترنت. ما يسهل فهمه هو تأثير بيع أرقام التأمين الاجتماعى وأعياد الميلاد والأسماء لأشخاص عديمى الضمير: تروى قناة إن بى سى قصة طالب تم استخدام معلوماته فى محاولات للحصول على بطاقة ائتمان وقرض سيارة.

يستشهد التقرير بإيفا فيلاسكيز من مركز موارد سرقة الهوية ، التى تطلب من الآباء تجميد ائتمان أطفالهم للحفاظ على سلامتهم من سرقة الهوية. لدى الآباء بالفعل مخاوف كافية - التعامل مع الأطفال الذين يتعلمون عن بعد أو اكتشاف كيفية إيصال الأطفال جسديًا إلى المدرسة ، مع القلق طوال الوقت من أنهم قد يصابون بـ COVID أثناء وجودهم هناك. من الصعب قبول أن يصبح الآباء أيضًا خبراء أمان البيانات والخصوصية لأن أنظمة المدرسة مفقودة.

بصفته خبيرًا فى منظمة غير ربحية لحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة ، قال لشبكة NBC ، "إنها مسؤولية جسيمة أن المدارس يجب أن تعتنى بالأطفال ، لذا فهم يجمعون الكثير من البيانات باستخدام ذلك." من الواضح أن العديد من المدارس (يذكر التقرير أن 1200 مدرسة تم نشرها من قبل مهاجمى برامج الفدية هذا العام) لا ترقى إلى مستوى مهمة الحفاظ على هذه البيانات آمنة - على الرغم من أن قول ذلك أسهل من فعله ، خاصة أثناء العمل مع الميزانيات التى لا تسمح للمستوى الذى يتجاوزه المهاجمون الأمنيون للشركات يوميًا.

إنه لأمر محزن للغاية أن نتخيل أن الطلاب يضطرون إلى القلق فى نفس الوقت بشأن استخدام مدرستهم لتقنية من درجة مكتب التحقيقات الفيدرالى لسرقة البيانات الشخصية وسرقة المتسللين للمعلومات لمدرستهم وبيعها للمجرمين. فى حين أنه قد يكون من الصعب التفكير فى الأمر ، إلا أنه من الصعب الضغط من أجل التغيير إذا لم نكن نعرف ما يحدث ، مما يجعل تقارير مثل NBC ضرورية جدًا وتستحق القراءة.