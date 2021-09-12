شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هواتف آيفون 12 وآيفون13 تستحوذ على ثلثى شحنات أجهزة 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يمثل آيفون 12 و آيفون 13 القادم من آبل قريبًا ثلث جميع شحنات الهواتف الذكية 5G ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Counterpoint Research وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

من المتوقع أن تصل الشحنات العالمية من الهواتف الذكية 5G إلى 605 مليون جهاز في عام 2021. وقد دفعت شعبية iPhone 12 ، إلى جانب إطلاق iPhone 13 في منتصف سبتمبر الجارى، شركة آبل لبيع ما يقرب من 200 مليون جهاز ، وفقًا لـ Counterpoint.

ووفقًا لجيف فيلدهاك ، مدير الأبحاث في Counterpoint ، فإن أحد الأسباب التي قد تجعل هذه الوحدات تطير من على الأرفف هو أن مستخدمي iPhone جاهزون للأجهزة الجديدة. اعتبارًا من أوائل عام 2021 ، تم استخدام Apple iPhone 7 على نطاق واسع أكثر من iPhone 12. سنوات ، "قال.

على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال هي المحرك لمبيعات أجهزة الجيل الخامس العالمية ، إلا أن التوافر المحدود لشبكات الجيل الخامس والسرعات البطيئة ترك المستهلكين في العديد من المدن دون سبب للترقية.

لقد تغير مشهد 5G بشكل كبير في عام 2021، حيث وضعت شركات الاتصالات أيديهم على طيف النطاق المتوسط ​​، النطاق C ، الذي يوفر مزيجًا رائعًا من السرعة والمدى لخدمات 5G أنفقت AT&T و Verizon أكثر من 80 مليار دولار على تراخيص C-band لبناء البنية التحتية للجيل الخامس. لن يتم تخصيص طيف النطاق C لـ 5G حتى ديسمبر ، ولكن يبدو أن الاستثمار سيؤتي ثماره حيث طرح T-Mobile 5G متوسط ​​النطاق أسرع شركة اتصالات لاسلكية لأول مرة.

التنافس على العملاء

تتمتع T-Mobile بميزة في الوقت الحالي ، لكن شركات النقل الأخرى ليست بعيدة عن الركب. ستحتاج T-Mobile إلى جذب عملاء iOS إلى خدمتها بينما لا يزال المنافسون يطبقون 5G من المتوقع أن تبدأ Verizon و AT&T طرح شبكة الجيل الخامس 5G فى ديسمبر. يقول فيلدهاك: "يظل الأخير عدوانيًا للغاية في ترقية كل من القاعدة والمحولات مع الترقيات القوية".

بصفتها أكبر مشترٍ لتراخيص C-band ، لا تستطيع Verizon تحمل تكاليف السماح لهؤلاء العملاء بالذهاب إلى المنافسة. وأضاف: "ستحتاج Verizon إلى مواكبة السرعة لتجنب فقدان مشتركي 5G المتميزين".

يشير فيلدهاك إلى أن "العروض الترويجية في الربع الرابع ستكون بمستويات عالية جدًا - مما يساعد شركة Apple".