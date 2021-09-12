شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين خدمتي التخزين السحابي Microsoft Azure وAWS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر العديد من الشركات خدمات التخزين السحابي، والتى تتيح للمستخدمين والمؤسسات على حد سواء تخزين أعمالهم عبر السحابة لسهولة الوصول إليها من أي مكان في العالم، وفيما يلي نعرض الفارق بين خدمتي التخزين السحابي Microsoft Azure وAWS كما يلي:

Microsoft Azure

هو يعتبر خدمة حوسبة سحابية تم إنشائه من شركة مايكروسوفت والتى تقوم بإنشاء واختبار وتنصيب وإدارة تطبيقات وخدمات من خلال شبكة عالميه من مراكز بيانات مركز بيانات تتم ادارتها من خلال شركة مايكروسوفت وكما انه يزود البرمجيات كخدمة ومنصة العمل كخدمة والبنية التحتية كخدمة كما يدعم العديد من لغات البرمجة والادوات وإطارات عمل‏ تشمل اطارات العمل الخاصة بمايكروسوفت وانظمة تشغيل اخري ايضا.

وقد تم الإعلان عن أزور في أكتوبر 2008 وتم الغاءه في فبراير 2010 كـ "ويندوز ازرو " تم اعادة تسميته بـ " مايكروسوفت أزور" في مارس 2014

AWS

هي مجموعة خدمات للحوسبة البعيدة وتدعى أيضاً خدمات الويب، وجميعها معاً تصنع منصة الحوسبة السحابية تقدم على الإنترنت من قبل شركة أمازون، والأكثر مركزية والمعروفة جيداً هي أمازون إس 3 أمازون إي سي 2، وقد تم إطلاق هذه الخدمات في يوليو 2002.

توفر على الطلب الحوسبة السحابية منصات واجهات برمجة التطبيقات للأفراد والشركات، والحكومات، على أساس أجهزة الاستنشاق دفع الاستحقاقات أولا بأول، وتوفر خدمات الويب الخاصة بالحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات بناء الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي أمازون إي سي 2 (EC2)، والتي تتيح للمستخدمين أن يكون لديهم تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت