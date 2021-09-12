شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منها كورونا.. تطبيق جديد على الهاتف يشخص الأمراض بمجرد سماع صوت السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم العلم كل يوم الجديد لمساعدة البشر على الاستمتاع بحياة أفضل وأكثر أمنًا، وذلك من خلال الكثير من الاختراعات والتطبيقات الحديثة، وأخرها ما يعمل عليه عدد من العلماء بالوقت الحالي، حيث يطورون تطبيقاً يمكنه تشخيص الأمراض أو المشاكل الصحية التي يعاني منها الأشخاص من خلال الاستماع إلى أصوات سعالهم.

والتطبيق الذي يطوره علماء تابعون لشركة Hyfe Inc، ومقرها ولاية ديلاوير الأميركية، يعمل طوال اليوم على الهاتف، ويقوم بتسجيل أي صوت سعال ينبعث من صاحب الهاتف أو أي شخص يجلس بالقرب منه، وبعد ذلك يقوم التطبيق المعتمد على الذكاء الصناعي بتحديد المرض أو المشكلة الصحية التي يشير إليها السعال، وفقا لصحيفة " وول ستريت جورنال".



وول ستريت جورنال

وأكد العلماء أن التطبيق ما زال فى مرحلة إجراء تجارب موسعة للتأكد من دقته في تشخيص الأمراض المختلفة، بما في ذلك أمراض الربو والالتهاب الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن وحتى فيروس كورونا.

ومن جهته، قال الدكتور بيتر سمول، الذي يقود فريق العلماء المطورين للتطبيق: "الأمراض المختلفة لها صوت سعال مختلف. على سبيل المثال، فإن الشخص المصاب بالربو يكون سعاله مصحوب بصوت أزيز، في حين أن سعال المريض المصاب بالتهاب رئوي يكون مصحوباً بصوت طقطقة نابع من الرئتين".

وأوضح سمول أن الذكاء الصناعي قد يكون قادراً على التقاط أنماط السعال التي لا يستطيع البشر اكتشافها بمجرد السمع، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون أسرع من زيارة الطبيب لأنه يمكن أن يفحص مئات المرضى في يوم واحد، وأرخص لأنه سيكون مجانياً، ولن يضطر الناس إلى دفع أي أموال لرؤية اختصاصي رعاية صحية.

ولفت العلماء إلى أنهم حين ينتهون من تجاربهم، سيقومون بالتأكد من حفاظ التطبيق على خصوصية الأشخاص وبياناتهم.