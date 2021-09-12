في الـ 21 من اكتوبر.. ترقبوا حدثاً مميزاً من شركة هواوي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2021 1:19 صباحًا

حددت شركة هواوي موعدًا لإطلاق منتج جديد في 21 أكتوبر في فيينا، والذي سيبدأ في الساعة 3 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

لم تكشف هواوي عن اسم المنتج او المنتجات التي سيتم إطلاقها في 21 أكتوبر، ولكن الدعوة التي تم إرسالها للصحفيين من الشركة تتضمن هاتفًا ذكيًا، مما يشير إلى احتمالية مجموعة P50 التي تم الإعلان عنها في الصين في شهر يوليو الماضي.

ومع ذلك، قد نشهد أيضًا الظهور الدولي الأول لهاتف nova 9، والذي سيتم الكشف عنه في 23 سبتمبر في الصين.

وبالحديث عن مجموعة P50، فيوجد إصداران؛ P50 و P50 Pro. وكلاهما يتميز بكاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ولكن الإصدار القياسي مدعوم من معالج Snapdragon 888، في حين أن إصدار Pro يحتوي على معالج Kirin 9000