تكنولوجيا: لعبة ‘Wolverine’ تنطلق خلال الفترة القادمة إلى أجهزة PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Insomniac Games عن خططها لجلب لعبة ‘Wolverine’ حصرياً لإصدارات سوني الجديدة من أجهزة ألعاب PS5 خلال الفترة القادمة.

تعمل شركة Insomniac Games المطورة للعبة “Spider-Man” على تطوير لعبة ‘Marvel’s Wolverine’ التي تنطلق حصرياً لأجهزة PS5 كإصدار مستقل، إلا أن الشركة لم تكشف عن موعد لإطلاق اللعبة رسمياً، أيضاً لم تقدم تفاصيل دقيقة حول هذا الإصدار.

ولقد أطلقت إستديوهات Insomniac Games إعلان تشويقي للعبة ‘Wolverine’ خلال عرض PlayStation، من جانب أخر أشتهر استديو Insomniac Games بألعاب Ratchet and Clank: Rift Apart و Spider-Man: Miles Morales و Sunset Overdrive وغيرها من العناوين التي تحقق شعبية بالفعل.

ولقد إشتهرت الألعاب المطورة من الشركة بالتفاصيل الدقيقة للطبيعة، والحركات السريعة، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تجربة مميزة في لعبة Wolverine المرتقبة.

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