شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمر صناعي للأغراض العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية من مطار بليسيتسك الفضائي بواسطة صاروخ النقل الخفيف Soyuz-2.1v، ويشير مصدر في المكتب الإعلامي للوزارة، إلى أن الصاروخ الناقل وعلى متنه القمر الصناعي لمصلحة القوات الجوية-الفضائية الروسية، أطلق الساعة 22.59 بتوقيت موسكو، من مطار بليسيتسك الفضائي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، وأضاف المصدر، "وضع القمر الصناعي لمصلحة وزارة الدفاع الروسية، في المدار المقرر وأصبح تحت إدارة المراكز الأرضية لمركز تيتوف للاختبارات الفضائية، التابع للقوات الجوية-الفضائية".

ويوضح المصدر، "الاتصال بالقمر الصناعي مستمر وجيد، وجميع أجهزته تعمل بصورة طبيعية".

وأضاف مصدر في الإدارة العسكرية، تم منح القمر الصناعي الجديد الرقم التسلسلي "Cosmos-2551".