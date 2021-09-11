شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب آبل تخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سهم آبل خلال جلسة تداولات، بعد حكم قضائي يأمر الشركة بتغيير كيفية إدارة متجر التطبيقات الخاص بها، ما يهدد بالتأثير على الربحية حسبما ذكرت CNBC.

وهبط سهم Apple بأكثر من 3% عند الإغلاق ليصل إلى 148.9 دولار للسهم، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى بقيمة سوقية 2.46 تريليون دولار.

وكانت القيمة السوقية للشركة في بداية الجلسة عند نحو 2.56 تريليون دولار.

وكانت قاضية فيدرالية أميركية أصدرت، حكما يسمح للمطورين بتوجيه المستهلكين خارج طريقة الدفع الخاصة بتطبيق "آب ستور، كما أمرت "Epic Games" بدفع تعويضات لشركة Apple بسبب خرق العقد.

وأوضح الحكم القضائي أن Apple لا تمتلك الحق في إلزام المطورين بتنفيذ عمليات الشراء داخل التطبيق فحسب، مطالبة الشركة بعدم منع المطورين من توفير روابط أو وسائل تواصل أخرى توجه المستخدمين بعيدًا عن الشراء داخل التطبيق عبر "آب ستور".

وكان سهم الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" قد تراجع خلال الجلسة لمستوى 148.70 دولار، ما أفقد الشركة أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.