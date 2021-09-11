لمحبي لعبة ‘GTA V’ .. ترقبوها على أجهزة PlayStation 5 ابتداءً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت شركة Rockstar خلال الصيف الماضي عن خططها لإطلاق لعبة GTA V على أجهزة PlayStation 5 الجديدة من سوني، واليوم تحدد الشركة موعداً لإطلاق اللعبة العام المقبل.

تنطلق لعبة Grand Theft Auto V في مارس من 2022 على أجهزة PS5 بمجموعة من التحسينات تشمل جرافيك جديد، وأيضاً أسلوب معدل في اللعب يتوافق مع آداء هذه الأجهزة.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة Rockstar تهدف لإطلاق لعبة GTA V على أجهزة PS5 خلال النصف الثاني من 2021، إلا أن الشركة عادت لتؤكد من خلال فيديو تشويقي للإصدار المعدل من اللعبة على خططها لإطلاق هذا الإصدار لأجهزة سوني الجديدة في 2022 خلال شهر مارس.

أيضاً إلى جانب التحسينات المقدمة في الجرافيك وأسلوب اللعب، تقدمRockstar اللعبة بميزة التبديل السلس والسريع بين 3 من الشخصيات في اللعبة، ومن المقرر أيضاً أن يتاح للاعبين عند إطلاق هذا الإصدار ميزة اللعب المتعدد مجاناً على شبكة الإنترنت.