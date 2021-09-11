صورة من الفضاء لدخان هجمات 11 سبتمبر في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

نشرة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صوراً التقطها أحد روادها من الفضاء للهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر وطالت برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” إن “رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون كان على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2001 وشهد الهجمات من الفضاء”.

وتظهر الصورة الفضائية مشهد الدخان الكثيف الذي نجم عن الهجوم على البرجين في نيويورك.

وتمثل هجمات 11 سبتمبر 2001، أكبر عملية إرهابية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم “القاعدة”، اختطفت عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية ومقر البنتاغون، ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.