تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يطرح التشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية للمحادثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ تطبيق WhatsApp في اختبار ميزة التشفير من طرف إلى طرف للنسخ الاحتياطية لسجل المحادثات في وقت سابق من هذا الصيف. والآن، أصبحت الميزة رسمية؛ إذ أعلن WhatsApp اليوم أن جميع المستخدمين سيكونون قادرين على تشفير النسخ الاحتياطية من محفوظات المحادثات الخاصة بهم.

وفي حين انه تم تشفير رسائل WhatsApp منذ عام 2016، لم يقدم التطبيق تشفيرًا شاملاً للنسخ الاحتياطية، والتي تعتمد على iCloud أو Google Drive. ولكن مع التحديث الأخير، سيتمكن المستخدمون من الاشتراك في التشفير من طرف إلى طرف لنسخهم الاحتياطية قبل أن تصل هذه النسخ الاحتياطية إلى خدمة التخزين السحابي الخاصة بهم. وعلى الأرجح سيصل التحديث “في الأسابيع المقبلة”، وفقا للشركة.

وبمجرد تمكين التشفير من طرف إلى طرف، لن يتمكن WhatsApp ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من الوصول إلى النسخة الاحتياطية. يتم تشفير النسخ الاحتياطية باستخدام “مفتاح تشفير سري عشوائي يتم إنشاؤه”، وسيتمكن المستخدمون بعد ذلك من الاختيار بين خيارين: تخزين المفتاح المكون من 64 رقمًا يدويًا، أو تعيين كلمة مرور، والتي يمكن استخدامها للوصول إلى المفتاح.

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