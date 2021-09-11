تكنولوجيا: إطلاق وشيك لهاتف Oppo F19s بعد حصوله على ترخيص Bluetooth

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا للشائعات، تستعد شركة Oppo لتوسيع مجموعة F19 مع هاتف F19s، والذي تم اعتماده من قبل Bluetooth SIG، مما يشير إلى إطلاق وشيك.

لم تكشف الشهادة عن أي شيء سوى الاسم الرمزي للهاتف (CPH2223) وتأكيد دعمه لاتصال Bluetooth 5.0. ولكن، ادعى تسريب سابق أن F19s سيصدر في الهند قريبًا بحوالي 18000 روبية هندية (أي حوالي 245 دولار/210 يورو) مع معالج Snapdragon 662.

وتشمل المواصفات الأخرى شاشة 6.43 بوصة من نوع AMOLED بدقة Full HD+، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهة ColorOS 11.1.

يقال إن جهاز Oppo F19s سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي مع شحن 33 واط بالإضافة إلى ثلاثة كاميرات من الخلف بدقة 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

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