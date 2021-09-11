تكنولوجيا: ألعاب ‘Uncharted 4′ و’Uncharted Lost Legacy’ تنطلق قريباً لأجهزة الحاسب وPS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق لعبة ‘Uncharted 4’ وأيضاً المحتوى الإضافي ‘Uncharted Lost Legacy’ لمستخدمي أجهزة الحاسب وأيضاً مستخدمي أجهزة PS5 في بداية 2022.

تعد لعبة ‘Uncharted 4’ من بين الألعاب الأكثر شعبية التي تجذب الكثير من اللاعبين بالفعل بشكل خاص في فترة الوباء، وقريباً تصل اللعبة إلى أحدث أجهزة سوني PS5، كما تتاح لمستخدمي أجهزة الحاسب أيضاً.

ومن المقرر أن تقدم Naughty Dog إصداري اللعبة ‘Uncharted 4’ وأيضاً المحتوى الإضافي ‘Uncharted Lost Legacy’ في بداية 2022.

أيضاً يأتي الإصدارين بجرافيك مذهل لمنصات الألعاب الجديدة، إلا أن شركة Naughty Dog لم توضح مستوى التسعير الذي تنطلق به ألعاب ‘Uncharted 4’ و ‘Uncharted Lost Legacy’ على أجهزة PS5.

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