تكنولوجيا: تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Z5 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مؤخرًا، تم اعتماد هاتف ذكي Vivo يحمل الاسم الرمزي V2148A من قبل هيئة الاتصالات TENAA في الصين، والآن حصل الهاتف على موافقة من الهيئة التنظيمية الصينية 3C. وكشفت قائمة قاعدة بيانات IMEI التي شوهدت سابقًا للجهاز عن ان الهاتف سيسمى iQOO Z5 Pro.

وكشفت شهادة 3C الخاصة بـ Vivo V2148A ان الهاتف قد يأتي بشاحن بقوة 44 واط. وتؤكد القائمة أنه ستأتي أيضًا مع دعم 5G، كما ان الهاتف سيدعم معدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 778G.

وادعى مستخدم آخر عبر موقع Weibo أن الهاتف سيكون مزودًا بشاشة LCD مع مستشعر لبصمات الأصابع، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومكبرات صوت مزدوجة، ومقبس 3.5 ملم.

وتشير التقارير السابقة إلى أن مجموعة iQOO Z5 ستتضمن ثلاثة إصدارات مثل iQOO Z5 و Z5 Pro و Z5x. وبالرغم أن مواصفات Z5 غير معروفة، إلا انه من المتوقع إطلاقها هذا الشهر في الهند.

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