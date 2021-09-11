تكنولوجيا: Vivo X70 Pro Plus أول هاتف يأتي بميزة التثبيت البصري في كافة الكاميرات الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Vivo X70 Pro Plus مؤخراً بأعلى مواصفات في سلسلة X70 والتي تتضمن ترقية في إعدادات الكاميرة تشمل دعم الكاميرات الخلفية الأربعة لتقنية التثبيت البصري.

يعد هاتف Vivo X70 Pro Plus أول الهواتف الذكية في العالم التي تنطلق بميزة التثبيت البصري في كافة إعدادات الكاميرة الخلفية التي طورت بالتعاون مع Zeiss مع طبقة عدساتZeiss T.

ولقد أضافت Vivo تحسينات في الكاميرة الرئيسية لهاتف X70 Pro Plus بشكل خاص، وذلك من خلال عدسات SLR تتميز بأعلى مستوى للنفاذية لدعم خفض معدل إنحراف الألوان.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة للهاتف مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض فائقة الإتساع، مع ثبات أعلى في التصوير بفضل micro gimbal، بينما يأتي مستشعر GN1 الرئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.57.

أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6 للقطات portrait، ومستشعر periscopic بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4.

ومن المقرر أن تدعم المستشعرات الأربعة التثبيت الإلكتروني في تسجيل الفيديو، كما تدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 8K.

كما تقدم Vivo هاتف X70 Pro Plus بمعالج “V1” بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يعمل على خفض نسبة التشويش في الصور وأيضاً عند تسجيل الفيديو في الإضاءة المنخفضة، كما يدعم أيضاً حركة إنسيابية بكفاءة أعلى في تشغيل الفيديو والألعاب.

أيضاً من بين المميزات التي أضافتها Vivo في الكاميرة في الفلاتر، حيث تقدم الشركة مؤثرات bokeh التي تعمل على محاكاة عدسات Zeiss الكلاسيكية.

كما يأتي الهاتف بعدد من الفلاتر تشمل “swirly” وهو فلتر دائري، و “anamorphic”، و “genuine” وأيضاً “creamy”.

وفي الكاميرة الأمامية تقدم الشركة مستشعر في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.45، في شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.78 إنش ودقة عرض 3200 في 1400 بيكسل، بعمق ألوان 10بت.

كما تدعم تقنية E5 LTPO من سامسونج شاشة X70 Pro Plus بسطوع أعلى، مع معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 300Hz لتجربة سلسة وبآداء أفضل وإستجابة أسرع في الألعاب.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Snapdragon 888 Plus، كما يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ويأتي بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يضم مكبرات صوتية ستريو، وشريحة Hi-Fi، كما يضم واجهة لجهاز تحكم في الأجهزة عن بعد.

Vivo X70 Pro Plus يضم أيضاً بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع FlashCharge بقدرة 55W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويبدأ سعر الهاتف من 854 دولار.

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