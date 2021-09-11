شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن اختبار "تويتر" لخدمة التغريدات بالرموز التعبيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف قائمة الرموز التعبيرية الجديدة فى تويتر إلى مساعدة الأشخاص فى التعبير عن أنفسهم بسرعة فى المحادثات عبر المنصة، فى الحالات التى لا يؤدى فيها الضغط على زر الإعجاب إلى وقفها.

كانت شركة تويتر قد أعلنت أنها تجرب ردود فعل الرموز التعبيرية للمستخدمين فى جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع المقبلة مع إمكانية طرحها على نطاق أوسع إذا سارت الأمور على ما يرام.

ووفقًا للشركة، تهدف قائمة الرموز التعبيرية الجديدة إلى مساعدة الأشخاص فى التعبير عن أنفسهم بسرعة فى المحادثات عبر المنصة، فى الحالات التى لا يؤدى فيها الضغط على زر الإعجاب إلى وقفها.

وأوضحت الشركة أنه لفترة محدودة، يمكن لمغردى تويتر الأتراك الوصول إلى أربعة ردود أفعال إضافية على رأسها القلب الأحمر الكبير الذى طرحته الشركة فى عام 2015.

ويتضمن هذا رمزًا تعبيريًا مفكرًا (لتلك التغريدات التى تجعلك تفكر)، ورمز تعبيرى حزين (للتغريدات التى تجعلك حزينًا)، ورمز تعبيرى للضحك/البكاء (للتغريدات التى تجعلك تضحك/تبكي)، ورمز تعبيرى عن التصفيق (لتغريدات التهنئة).

واعتمادًا على كيفية استجابة المستخدمين لهذا الاختبار الصغير، قد تغير المنصة هذه الرموز التعبيرية، أو تطرح هذه الإمكانات فى بلدان أخرى فى المستقبل.

ويأتى هذا الإعلان بعد استطلاع تويتر لآراء المستخدمين فى شهر مارس حول كيفية تفاعلهم فى حال تبنيها لطريقة تشبه فيسبوك للتفاعل مع التغريدات، وما هى الرموز التعبيرية التى يريدون التعبير من خلالها.

وتضمن الاستطلاع بعض مجموعات الرموز التعبيرية المقترحة. مثل أزرار موافق أو غير موافق أو زر عدم الإعجاب أو التصويتات المؤيدة والمعارضة التى تشبه ريديت. ولكن تويتر وجدت من الاستطلاع أن المستخدمين كانوا قلقين بشأن الحصول على تعليقات سلبية عبر الرموز التعبيرية.

تويتر تختبر الرد على التغريدات بالرموز التعبيرية

قالت المنصة: بالرغم من أن الإحباط والغضب من المشاعر الشائعة التى يشعر بها الأشخاص أثناء قراءة التغريدات. ويريد بعض الأشخاص التعبير عن عدم موافقتهم على التغريدات، فإننا لا ندمجها فى الوقت الحالى باعتبارها ردود فعل الرموز التعبيرية.

وأضافت: هدفنا دائمًا هو دعم المحادثات العامة الصحية ونريد أن نرى كيف تؤثر مجموعتنا الحالية من الرموز التعبيرية فى المحادثات.

وتعتبر المنصة متأخرة نسبيًا فيما يتعلق بمسألة الرموز التعبيرية، فقد أطلقت ردود الفعل عبر الرسائل المباشرة فى العام الماضي. ولكن هذه ليست نفس مجموعة الرموز التعبيرية.

وجاء الاختبار بعد شهور من منح منصة لينكدإن لمستخدميها القدرة على التفاعل مع مشاركات عبر الرموز التعبيرية. وبعد سنوات من قيام فيسبوك بنفس الشيء.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه من بين المنصات الثلاث، فإن فيسبوك هى الوحيدة التى تضمن رد الفعل “الغاضب” بين قائمتها. ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب تردد المستخدمين بشأن الردود السلبية.