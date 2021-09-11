شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "favourites" الجديدة بمنصة انستجرام وما هي استخداماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق انستجرام يختبر ميزة جديدة ستسمح لمستخدميه بتمييز المستخدمين الآخرين كـ favourites"، حيث تم الكشف عن هذا من قبل المطور Alessandro Paluzzi على Twitter، الذي نشر أيضًا لقطات شاشة لإظهار كيفية ظهور هذه الوظيفة.

وقال Paluzzi أيضًا أن المنشورات من أولئك الذين تم وضع علامة عليهم كمفضلة ستظهر أعلى في الخلاصة - وبالتالى إعطاء خيار للمستخدمين لتخصيص خلاصتهم.

ولم يقل انستجرام رسميًا أي شيء عن هذه الميزة، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان متاحًا للمستخدمين ومتى سيكون متاحًا لأن هذا سيعطي بعض التحكم في أيدي المستخدمين حول الترتيب الذي ينتهي بهم المطاف برؤية المنشورات، القصص، بكرات وأنواع أخرى من المحتوى على التطبيق - شيء يشكو منه الكثير من مستخدمي التطبيق.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجاب آدم موسيري رئيس انستجرام في إحدى المدونات على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النظام الأساسي وخوارزميته وكيفية ترتيب المشاركات في Feed.

كيف يصنف انستجرام الخلاصة والقصص

عندما يتعلق الأمر بـ Feed and Stories، يقول Mosseri أن هذه تشمل "جميع المشاركات الأخيرة التي نشرها الأشخاص الذين تتابعهم." بعد ذلك، يأخذ التطبيق جميع المعلومات - التي يسميها إشارات - من أجل اشتقاق الخوارزمية.

وتتمثل أهم الإشارات عبر "الخلاصة والقصص" في عدد الأشخاص الذين أعجبهم المنشور، ووقت نشره، وطول المحتوى، والموقع، والمزيد. ثم يتضمن معلومات حول الشخص الذي نشر مثل عدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الشخص في الأسابيع القليلة الماضية.

كما أنه يأخذ في الاعتبار نشاط المستخدم مثل عدد المشاركات التي أعجبته وسجل التفاعل مع شخص ما، وعلى وجه التحديد للتغذية، فإن التفاعلات الخمسة التي ينظر إليها انستجرام عن كثب هي مدى احتمالية أن يقضي المستخدم بضع ثوانٍ على منشور، والتعليق عليه، وإعجابه، وحفظه، والنقر على صورة الملف الشخصي.