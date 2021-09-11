شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية إرسال رسائل البريد الإلكتروني لاحقًا باستخدام ميزة جدولة Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد ميزة الجدول الزمني لاحقًا في Gmail الأشخاص على تجنب إرسال رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في الليل وإزعاج رؤسائهم. باستخدام هذا، يمكنك توجيه Gmail لإرسال بريد إلكتروني في وقت معين.

ونظرًا لأن الأشخاص كانوا يعملون من المنزل لأكثر من عام، فمن الصعب تتبع الوقت خلال اليوم وتساعد هذه الميزة في الحفاظ على جدولة رسائل البريد الإلكتروني.

إليك كيفية جدولة رسائلك على Gmail:

في متصفحك:

1. افتح Gmail وانقر على زر إنشاء على الجانب الأيسر الذي يشبه قلم رصاص.

2. حرك المؤشر إلى السهم لأعلى بجوار زر الإرسال وانقر على جدولة الإرسال.

3. جدولة التاريخ والوقت اللذين تريد فيهما إرسال البريد.

4. ستتم جدولة البريد بمجرد أن تقرر التاريخ والوقت والنقر عليهما.

على تطبيق Gmail على الهواتف الذكية

1. ابدأ في كتابة رسالة بريد إلكتروني.

2. انقر على النقاط الثلاث الرأسية وانقر على جدولة الإرسال.

3. حدد التاريخ والوقت اللذين تريد إرسال البريد فيهما وسيتم جدولتهما.