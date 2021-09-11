تكنولوجيا: كل ما نتوقع الكشف عنه في حدث iPhone 13 القادم من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل في 14 من شهر سبتمبر الجاري مؤتمر لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 13، ومن المتوقع أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن منتجات أخرى خلال هذا الحدث.

ينطلق حدث ابل خلال أيام لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أوضحت بعض تقارير المحللين الإعلانات الأخرى المتوقع الكشف عنها خلال الحدث، والتي قد تشمل ساعة ابل الذكية، وإصدار جديد من السماعات اللاسلكية.

سلسلة هواتف iPhone 13

تستعد شركة ابل لإطلاق عدد 4 من الإصدارات الجديدة من سلسلة iPhone 13 وهو ما أكدت عليه التسريبات التي جاءت عبر FCC حول تحديث MagSafe الجديد.

ومن المتوقع أن تتضمن السلسلة الجديدة كلاً من iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro وأيضاً Pro Max.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن سلسلة iPhone 13 تأتي هذا العام بميزة Always On في الشاشة، مما يتيح لشركة ابل إظهار مؤشرات النظام الأخرى على شاشة القفل في الإصدارات الجديدة.

كما أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سلسلة iPhone 13 ستتميز بتصميم أصغر في نتوء الكاميرة، كما تدعم إصدارات Pro معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن ميزة Always On في الشاشة مع معدل تحديث 120Hz قد يؤثر في النهاية على عمر الشحن في البطارية، إلا أن إستخدام لوحات LTPO في شاشة سلسلة iPhone 13 سيدعم توفير إستهلاك الطاقة، كما تدعم ابل الإصدارات الجديدة بسعة أكبر في البطارية.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن ابل ستدعم سلسلة iPhone 13 بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، إلا أن هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الراهن.

من جانب أخر تشير التقارير التي جاءت حتى الآن إلى أن سلسلة iPhone 13 تنطلق بترقية في إعدادات الكاميرة، حيث تقدم ابل كاميرات بزوايا عرض فائقة الإتساع محسنة، مع تحسنيات في المستشعرات وعدسات الكاميرة.

كما تحظى سلسلة iPhone 13 بترقية في برمجيات التصوير، حيث تأتي الكاميرة بميزة التصوير الفلكي التلقائي، وتسجيل فيديو portrait الذي يدعم المستخدم بخلفية ضبابية أثناء التصوير.

أيضاً من المميزات التي أشير إليها في التسريبات ميزة إتصال سلسلة iPhone 13 بالأقمار الصناعية، والتي تدعم المستخدم في إجراء مكالمات الطوارئ في المناطق التي لا تحظى بتغطية، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن الميزة تقتصر على إصدارات Pro كما تستهدف رسائل الطوارئ فقط.

كما تؤكد التقارير على أن شركة ابل تستمر في دعم الإصدارات القادمة بمنفذ lightning، كما يأتي شاحن MagSafe الجديد بتصميم أقوى للمغناطيس لمنع إنزلاق الهاتف.

ساعة Watch Series 7

تعد ساعة Series 7 الذكية من بين المنتجات المتوقع الإعلان عنها خلال حدث ابل القادم في 14 من سبتمبر، والتي تأتي بتصميم أكبر وأيضاً حجم أكبر للشاشة.

كما تشير التسريبات إلى أن ساعة Series 7 الذكية مميزة بحجم أنحف، وتصميم مسطح، مع شريحة تقدم آداء أسرع، مع نطاق ترددي عريض وفائق الإتساع، لتحسين الإتصال بين الأبواب والأقفال والأجهزة الأخرى.

وتتضمن ساعة ابل الذكية القادمة مستشعر لحرارة الجسم، ومن المتوقع أن تأتي بمستشعر لقياس نسبة السكر في الدم، ومن المتوقع أن تقدم ابل إصدار بمقاومة أعلى خلال 2022.

سماعة AirPods 3

أطلقت شركة ابل سماعة AirPods 2 اللاسلكية خلال عام 2019، واليوم تشير بعض التسريبات إلى أن ابل في طريقها لإطلاق إصدارها الجديد AirPods 3 خلال حدث الشركة المرتقب.

ولقد كشفت التسريبات المصورة التي نشرت خلال شهر فبراير عن تصميم الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية، حيث تظهر السماعة بتصميم داخل الأذن يحاكي AirPods Pro.

كما أشارت تسريبات نشرت عبر 52Audio إلى أن الجيل الثالث من سماعة AirPods اللاسلكية يأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع دعم الصوت المكاني ” spatial “، بينما أشار تقرير بلومبيرج إلى أن هذا الإصدار يستهدف تحسين عمر البطارية، كما يأتي بشريحة معالج جديدة.

أجهزة iPad 9 و iPad mini 6 و MacBook Pro

كما تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لإطلاق بعض الإصدارات الجديدة التي تتضمن أجهزة iPad 9 و iPad mini 6 اللوحية وإصدار جديد من أجهزة MacBook Pro.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن جهاز iPad 9 القادم يأتي بتصميم يحاكي الإصدار السابق، مع تصميم أنحف وأكبر حجماً في الإصدار الجديد.

كما ترتكز الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية على شرائح معالج بآداء أسرع، مع ترقية في الذاكرة، كما يدعم جهاز iPad 9 اللوحي نظام MagSafe.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن iPad mini 6 يأتي بتصميم يحاكي إصدار هذا العام iPad Pro الذي يتميز بإطارات نحيفة وتصميم مربع، ومن المتوقع أن يدعم موصلات Smart لإتصال لوحة مفاتيح خارجية.

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