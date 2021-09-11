بهذه الطريقة يمكنك أخذ لقطة الشاشة في ساعات سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في السبت 11 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت سامسونج ساعتها الذكية الجديدة جالاكسي ووتش 4 منذ فترة قليلة، وهي تعتبر أول ساعة ذكية من سامسونج تستخدم نظام جوجل Wear OS.

ويختلف نظام Wear OS قليلًا عن نظام Tizen الذي كانت تستخدمه سامسونج قديمًا، لذلك تختلف طريقة أخذ لقطة الشاشة فيها أيضًا.

يمكنك التقاط شاشة ساعة سامسونج الجديد عب استخدام الأزرار الخاصة بالشاشة، وبعد ذلك تجد الصورة تلقائيًا في هاتف أندرويد المرتبط بالساعة دون الحاجة لنقلها يدويًا.

وتستطيع التقاط الشاشة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بتجهيز ما ترغب في التقاطه على شاشة الساعة، وبعد ذلك اضغط بشكل سريع على زر الساعة العلوي وبعد ذلك الزر السفلي للساعة، وذلك حتى تجد الشاشة أضاءت باللون الأبيض.

وبعد ذلك توجه إلى هاتفك لتجد تنيبهًا بأن لقطات الشاشة قد تم حفظها في الهاتف.

ويمكنك أن تجد صورة لقطة الشاشة مخزنة في تطبيق صور جوجل، وذلك لأن الساعة تستخدم نظام جوجل.

ويمكنك مشاركة الصورة ببساطة عبر تطبيق صور جوجل أو عبر أي تطبيق تواصل اجتماعي تفضل الاعتماد عليه.

تقدم ساعة سامسونج الجديدة مجموعة متنوعة من المميزات التي نتجت عن استخدام نظام جوجل لتشغيل الساعات.

وأصبحت الساعة قادرة على استخدام متجر جوجل بلاي للساعات وتحميل التطبيقات عبره مباشرةً.

كذلك تستطيع توصيل الساعة بجميع هواتف أندرويد دون الحاجة لتطبيق سامسونج للساعات الذكية.

كما تستفيد الساعة من مكتبة جوجل الواسعة من التطبيقات المتنوعة والتي تقدم مجموعة من المميزات الفريدة من نوعها.

وتستخدم الساعة أحدث معالج للساعات من سامسونج، لذلك يمكنك أن تتوقع أداءً أفضل من الساعات القديمة بفارق كبير.

وتستطيع استخدام مساعد جوجل الصوتي مباشرةً عبر الساعة دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات خارجية ولكن يجب أن تستخدمه في هاتفك أيضًا.