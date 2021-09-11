تكنولوجيا: سوني تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لمكبر ساوند بار HT-A7000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لمكبر ساوند بار الصوتي HT-A7000 الذي ينطلق بسعر 1300 دولار.

كانت شركة سوني قد أعلنت عن HT-A7000 في نهاية شهر يوليو، واليوم تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق لمكبر ساوند بار، والمكبرات الصوتية الداعمه له.

ويتميز مكبر HT-A7000 بميزة الإتصال عبر HDMI 2.1 مع eARC وبدقة 8K و4K عند 120 Hz، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos.

أيضاً تقدم سوني في هذا الإصدار تقنية DSEE Extreme لدعم ترقية الملفات الصوتية المضغوطة، كما يأتي الجهاز بميكروفونات مدمجة والتي تستخدم لمعايرة الصوتيات في مكبر ساوند بار الصوتي.

ومن المقرر أيضاً أن تبدأ سوني في تلقي طلبات الحجز المسبق لمكبرات SA-SW5 وSA-SW3 الصوتية مع HT-A7000، على أن يتوفر مضخم الصوتيات SW5 بقدرة 300W وحجم 7 إنش وسعر 700 دولار، بينما يأتي SA-SW3 بقدرة 200W وسعر 400 دولار.

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