تكنولوجيا: Shure تطلق الجيل الثاني من سماعة Aonic 215 اللاسلكية بسعر 229 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Shure عن الجيل الثاني من سماعة Aonic 215 اللاسلكية، والتي تدعم معايير IPX4، وتتوفر بسعر 229 دولار.

تنطلق Aonic 215 Gen 2 بنفس ملفات تعريف الصوتيات المميزة للإصدار الأصلي، كما يتاح الإختيار بين الإستماع اللاسلكي أو السلكي، وتدعم مقاومة التعرق والأتربة بمعايير IPX4.

أيضاً يأتي الجيل الثاني من السماعة اللاسلكية بميزة معادل الصوتيات EQ الذي يدعم الضبط عبر تطبيق Shure على الهاتف.

كما تدعم سماعة Aonic 215 Gen 2 إنتاج الصوتيات في المكالمات من جهتي السماعة، ومن المقرر أن تعمل الميكروفونات الأربعة في السماعة على تعزيز جودة الصوتيات في المكالمات.

ويتميز هذا الإصدار أيضاً بأدوات تحكم في مستوى الصوتيات في السماعة وتدعم هذه الأدوات التخصيص بشكل كامل، أيضاً لن يحتاج المستخدم في سماعة Aonic 215 الجديدة إلى تشغيل السماعات يدوياً عند إزالة السماعة من حافظة الشحن.

أيضاً تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 8 ساعات في السماعة، و24 ساعة في حافظة الشحن، كما يدعم هذا الإصدار aptX و AAC و SBC، ويتوفر بألوان الأسود والأزرق بسعر 229 دولار.

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