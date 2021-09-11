تكنولوجيا: سامسونج تقدم إصدار محدود من سوارات Galaxy Watch 4 بتصميم Sami Miró

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن إصدار محدود من سوارة المعصم المخصصة لساعة Galaxy Watch 4 الذكية والتي تأتي بتصميم Sami Miró.

أطلقت سامسونج إصدار خاص من سوارة المعصم الخاصة بالساعة الذكية Galaxy Watch 4، والذي تستهدف به دعم المستخدمين بمظهر عصري ومميز بتوقيع المصمم ” Sami Miró.”، كما تقدم سامسونج 3 من أوجه الساعة الذكية.

وتتوافق أوجه الساعة المميزة للإصدار الخاص مع مجموعة Sami Miró Vintage من سوارات المعصم، كما تنطلق السوارات بألوان تعرف ب””Stratus Sky””و”الأسود Midnight”، وتتميز سوارات المعصم بتصميم جلدي والذي أعيد تدويره من النباتات.

كما تأتي السوارات الأخرى بتصميم من TPU، وتنطلق بألوان تعرف ب””Aurora Night” و “Cloud Navy” و “Earth Sunrise” و “Dawn Atlas، ولقد أكدت سامسونج على أن المجموعة المميزة بألوان متدرجة مستوحاة من الطبيعة الأرضية، وتأتي السوارات بسعر يبدأ من 40 دولار، كما تتوفر على موقع الشركة الرسمي.

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