شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف أنها ستدفع رسوم الدراسة الجامعية لموظفي الخطوط الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون إنها ستمول بالكامل الرسوم الدراسية لأكثر من 750 ألف من موظفيها في الخطوط الأمامية فى الولايات المتحدة، وذلك لتكثف جهودها لجذب العمال والاحتفاظ بهم في سوق العمل المحلي الضيق.

وقالت في مدونة إنها تخطط لإنفاق حوالى 1.2 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة على موظفيها في الولايات المتحدة، وتمويل الرسوم الدراسية الكلية وشهادات الثانوية العامة، بما في ذلك شهادات إتقان اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى برامج تحسين المهارات.

وستساعد هذه الخطوة شركة أمازون في جذب المواهب وتعزيز شبكة التوصيل وموظفي مركز الإنجاز، في وقت أدى فيه نقص العمالة إلى تكافح الشركات لملء الوظائف الشاغرة وتحقيق التوازن بين العمل عن بُعد وداخل المكتب في ظل إعادة الانفتاح الاقتصادي.

وقالت أمازون إنها شهدت طفرة في طلبات المشاركة في برامج التعليم منذ بداية الوباء، حيث كان الموظفون يتطلعون إلى زيادة المهارات. يقدم العديد من برامج تحسين المهارات بما في ذلك Amazon Web Services، وحدة الحوسبة السحابية الخاصة بها والتي شهدت ارتفاع الطلب بفضل العمل عن بُعد.