شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تصميم جديد لتطبيقتها على Gmail لأجهزة أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت Google فى طرح نظام Material You Design الجديد الخاص بها إلى Gmail والتقويم والمستندات والمزيد على Android وسيتضمن المظهر الجديد تغييرات فى أشرطة التنقل وأزرار إجراءات محسّنة ونص Google Sans لتسهيل القراءة كما إنه جزء من إعادة تصميم أكبر لنظام Android 12 يتضمن أزرارًا كبيرة فقاعية وألوانًا متغيرة ورسومًا متحركة أكثر سلاسة وبعض الإصلاحات للتطبيقات المضمنة.

وتعنى تغييرات التصميم أن أجهزة Pixel التى تعمل بنظام Android 12 أو أحدث ستكون قادرة على مطابقة الألوان داخل تطبيقات مثل Gmail و Google Meet و Google Drive مع خلفياتها لما تسميه Google "مظهرًا أكثر ديناميكية وتخصيصًا". وستظل أنظمة الألوان الحالية وأنواع الملفات والمجلدات ذات الترميز اللوني دون تغيير داخل التطبيقات ، على الرغم من ذلك.

والنتيجة النهائية هى تغييرات دقيقة ولكنها ملونة لتطبيقات مثل Gmail والتقويم والمستندات، ولقد اتجهت Google حقًا إلى الزوايا الدائرية ، وكانت التغييرات فى الغالب جمالية ، مما يعنى أن مواضع الأزرار والتنقل الأساسى لن يتغير.

وتتوفر تغييرات التصميم بالفعل فى Gmail و Google Drive ومستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية، وستظهر أيضًا فى تقويم Google فى 20 سبتمبر ، و Google Meet فى 19 سبتمبر، كما ستتوفر جميع تغييرات التصميم لكل من حسابات Google الشخصية وعملاء Google Workspace.