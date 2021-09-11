تكنولوجيا: سوني تطلق مكبر ساوند بار HT-A5000 الصوتي بسعر 900 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني مؤخراً عن مكبر ساوند بار HT-A5000 الذي يحاكي تصميم A7000 وينطلق بمستوى تسعير أقل مع دعم HDMI 2.1 Atmos.

قدمت سوني مكبر HT-A5000 الصوتي بقنوات 5.1.2 مع آداء يحاكي إصدار الشركة السابق A7000 لكن بمستوى تسعير أقل، كما يدعم الإصدار الجديد تقنية Dolby Atmos، وDTS:X.

ويعمل محرك الصوت الإفتراضي المحيطي على محاكاة صوتيات تأتي من أعلى الرأس وذلك بفضل اثنان من المحركات التصاعدية في المكبر الصوتي، كما تعمل تقنية S-Force Pro على دفع الصوتيات بتوسع أفقي في جميع الإتجاهات.

أيضاً تدعم مكبرات X-Balanced ومعالجة الصوتيات الرقمي لتعزيز إنتاج صوتيات غامرة وبأعلى جودة، كما يأتي مكبر ساوند بار A5000 بعدد 7من محركات X-Balanced مع 2 من المحركات التصاعدية، و2 من subwoofers المدمجة، كما يتضمن المكبر اثنان من tweeter في الزوايا الأمامية.

وتقدم سوني لمستخدمي أجهزة Bravia نمط صوتيات مركزي الذي يعمل على إستخدام مكبرات أجهزة التلفاز لتعزيز التجربة الصوتية في القنوات المركزية.

وللإتصال يضم المكبر HDMI eARC لدعم إخراج 8K HDR و4K بمعدل 120Hz، وأيضاً Dolby Vision، لذا يعد مكبر A5000 الصوتي إختيار جيد للألعاب والأفلام والعروض التلفزيونية.

كما يدعم مكبر HT-A5000 الإتصال اللاسلكي عبر AirPlay 2، و Chromecast، وSpotify Connect، وأيضاً البلوتوث وWiFi، ويدعم المكبر مساعد Alexa، وجوجل الرقمي.

ويتوافق جهاز ساوند بار مع معايير Hi-Res في الصوتيات، كما يأتي مع تقنية سوني DSEE Extreme بالذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يتوفر HT-A5000 بسعر 900 دولار في خريف هذا العام.

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