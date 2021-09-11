شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير اسم قناتك بيوتيوب على سطح المكتب والهاتف في خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير اسم قناتك على يوتيوب إلى موضوع قناتك، لكن هذا يمكن أن يتغير بمرور الوقت، وإذا لم يعد يمثل ما تفعله، فقد حان الوقت للتحديث، مما يعني تغيير اسم قناتك، وهذا يحتاج إلى بعض الخطوات البسيطة سواء كان على سطح المكتب أو الهاتف، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب على سطح المكتب

1. انتقل إلى موقع يوتيوب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وحدد قناتك.

3. حدد الزر الأزرق "تخصيص القناة".

4. حدد علامة التبويب المعلومات الأساسية.

5. اضغط فوق رمز التحرير، الذي يبدو كقلم رصاص، بجوار اسم قناتك الحالية.

6. أضف اسم القناة الذي تريده في مربع النص.

7. اضغط فوق الزر "نشر" الأزرق، الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة ، لتغيير اسم قناتك.

كيفية تغيير اسم قناة يوتيوب على الهاتف المحمول

تكون العملية هي نفسها على أندرويد أو أيفون.

1. افتح تطبيق يوتيوب، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي، الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. حدد قناتك.

4. اضغط على تحرير القناة.

5. حدد رمز التحرير، الذي يشبه قلم الرصاص، بجوار اسمك.

6. أضف اسم القناة الذي تريده في مربع النص واضغط فوق علامة الاختيار في الزاوية العلوية اليمنى، أو موافق حسب هاتفك.