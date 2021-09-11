شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية العثور على عنوان IP على جهاز أيفون أو iPad وتغييره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الـ IP، أو بروتوكول الإنترنت، هو سلسلة من الأرقام التي تحدد جهاز أيفون أو iPad أو أي جهاز تستخدمه لتصفح الإنترنت، وإذا احتجت إلى تغييره لحماية خصوصيتك، أو للمساعدة في حل مشكلات اتصال Wi-Fi، أو الوصول إلى المحتوى المتاح في البلدان الأخرى، فيمكن القيام بذلك في بعض الخطوات التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية العثور على عنوان IP على جهاز أيفون أو iPad

1. افتح تطبيق "الإعدادات" ، واضغط فوق Wi-Fi باتجاه أعلى الصفحة.

2. اضغط فوق اسم شبكة Wi-Fi التي تتصل بها أو على رمز "i".

3. في الصفحة التالية، سترى عنوان IP مدرجًا في قسم عنوان IPV4.

كيفية تغيير عنوان IP على جهاز أيفون أو iPad

يستغرق تغيير عنوان IP الخاص بك بعض الدقائق فقط، ويمكن أن يساعد ذلك في حماية خصوصيتك أو حل مشكلات اتصال الكمبيوتر.

اطلب عنوان IP تلقائي جديد

إذا كانت لديك مشكلة في الاتصال بالإنترنت، فيمكنك إرسال طلب إلى جهاز التوجيه الخاص بك لتحديث عنوان IP الخاص بجهاز أيفون، وإذا لم تكن بحاجة إلى إدخال عنوان IP ثابت محدد، فقد يكون هذا هو كل ما تحتاجه.

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Wi-Fi.

3. ابحث عن شبكة Wi-Fi التي تتصل بها حاليًا وانقر على رمز "i" في أقصى يسار الشاشة.

4. اضغط فوق " Renew Lease"

أدخل عنوان IP ثابتًا جديدًا يدويًا

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على Wi-Fi.

3. ابحث عن شبكة Wi-Fi التي تتصل بها حاليًا واضغط على رمز "i" في أقصى يسار الشاشة.

4. اضغط على تكوين IP.

5. في صفحة تكوين IPV4، اضغط فوق يدوي ثم أدخل تفاصيل عنوان IP، وعند الانتهاء، اضغط فوق حفظ لتنفيذ التغييرات على عنوان IP الخاص بك.