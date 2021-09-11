شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بابجي" تصبح اللعبة الأكثر تحميلا على الموبايل حول العالم في أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت PUBG Mobile من Tencent هي اللعبة الأكثر ربحًا في جميع أنحاء العالم في أغسطس 2021 مع ما يقرب من 270 مليون دولار من إنفاق اللاعبين، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 4.7 في المائة من أغسطس 2020.

ووفقًا لـ Sensor Tower، كان حوإلى 61.4 في المائة من إيرادات PUBG Mobile من الصين، حيث تم ترجمتها على أنها Game For Peace، تليها 9٪ من الولايات المتحدة.

واحتلت لعبة Honor of Kings من Tencent المرتبة الثانية من حيث الأرباح على مستوى العالم في أغسطس 2021 بإجمإلى عائدات بلغت 256.2 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 3 في المائة تقريبًا اعتبارًا من أغسطس 2020.

وكان حوإلى 95 في المائة من إيرادات Honor of Kings كانت من الصين، تليها 2 في المائة من تايوان، وكانت اللعبة التالية التي حققت أعلى نسبة أرباح هي Genshin Impact من miHoYo، تليها Fate / Grand Order من شركة Sony Aniplex و Pokemon GO من Niantic.

وحقق سوق ألعاب الهاتف المحمول العالمي 7.7 مليار دولار من إنفاق اللاعبين عبر App Store و Google Play في أغسطس 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي.