شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلية اصطناعية يمكن استخدامها لتدمير الجراثيم وتنظيف التلوث في الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء خلية اصطناعية يمكنها أن تأكل البكتيريا تمامًا مثل شخصية لعبة الفيديو "باك مان"، فإن الخلايا بحجم خلية الدم الحمراء ويمكن استخدامها لأكل البكتيريا السيئة مثل إي كولاي، وتنظيف التلوث في الماء، وتم إنشاء خلية باك مان من جانب باحثين في جامعات نيويورك وشيكاغو عن طريق ثقب مجهري في كرة مصنوعة من بوليمر للسماح للمادة بالدخول أو الخروج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن جعل الخلية تضخ أو تأكل من خلال تسليط الضوء عليها، حيث نُشر البحث في مجلة Nature.

قال ستيفانو ساكانا، أستاذ الكيمياء المساعد في جامعة نيويورك: "فكر في محاكاة الخلايا مثل لعبة فيديو باك مان، فهم يأكلون الملوثات ويزيلونها من البيئة."

وأضاف ساكانا: "مفهوم التصميم لدينا يمكن محاكاة الخلايا الاصطناعية هذه من العمل بشكل مستقل وأداء مهام النقل النشطة التي اقتصرت حتى الآن على عالم الخلية الحية ''، فإن الخلية الاصطناعية يمكنها استيعاب ومعالجة وطرد الأجسام الغريبة. "

اختبر الباحثون محاكاة الخلايا في بيئات مختلفة، وفي إحدى التجارب، علقوا محاكاة الخلايا في الماء، ونشطوها بالضوء، ولاحظوا أنها تبتلع جزيئات أو شوائب من الماء المحيط بها، مما يوضح تطبيقًا محتملاً لتنظيف الملوثات المجهرية من الماء.

كما أظهروا أن محاكيات الخلايا يمكن أن تبتلع بكتيريا الإشريكية القولونية وتحبسها داخل الغشاء، مما قد يوفر طريقة جديدة لمحاربة البكتيريا في الجسم، وهناك تطبيق مستقبلي آخر لمحاكاة الخلايا يمكن أن يكون توصيل الدواء، بالنظر إلى أنها يمكن أن تطلق مادة محملة مسبقًا عند تنشيطها.

ويواصل الباحثون تطوير ودراسة تقليد الخلايا، بما في ذلك بناء تلك التي تؤدي مهامًا مختلفة وتعلم كيفية تواصل الأنواع المختلفة مع بعضها البعض.