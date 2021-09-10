شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايفون 13: السعر المحتمل والمواصفات وخيارات الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أرسلت أبل دعواتها الرسمية لأكبر حدث لها هذا العام، حيث تم تحديد موعد الحدث في 14 سبتمبر، وفي هذا الحدث ، من المتوقع أن تكشف شركة التكنولوجيا العملاقة النقاب عن أجهزة أيفون جديدة ولامعة، وكما هو الحال دائمًا ، تتدفق الشائعات والتسريبات على قدم وساق من جميع الزوايا. ظلت شركة آبل صامتة بشأن ما ستطلقه ولكن بناءً على الشائعات والتسريبات ، إليك ما يمكن أن نتوقع رؤيته في سلسلة iPhone 13.

قد تكلف سلسلة iPhone 13 أكثر من هواتف iPhone 12 المعنية ظهرت تقارير متناقضة حول السعر المحتمل لجهاز iPhone 13 عبر الإنترنت، وزعمت بعض التقارير أنه من غير المرجح أن تقوم شركة آبل بزيادة السعر، إلا أن تقارير أخرى ذكرت أن تأثير نقص الرقائق قد يتسبب في تأثير ارتفاع سعر سلسلة iPhone 13.

من المحتمل إطلاق خيار لون التوقيع الجديد اقترحت الشائعات أن أبل يمكن أن تضيف لون Sunset Gold جديدًا أو خيار اللون الوردي إلى تشكيلة iPhone 13، وأيضًا ، من المتوقع أن تختار أبل خيار اللون الأسود غير اللامع لاستبدال اللون الرمادي الفلكي.

- لا يتوقع حدوث تغيير كبير في التصميم في سلسلة iPhone 13 عندما يتعلق الأمر بالتصميم ، يُقال إن جميع هواتف سلسلة iPhone 13 تقدم نفس عامل الشكل مثل سلسلة iPhone 12، ومع ذلك ، يمكن للمشترين توقع درجة أصغر، أشارت الشائعات أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تكون نتوءات الكاميرا أكبر.

حجم شاشة سلسلة iPhone 13 سيظل كما هو في السابق وفقًا للشائعات ، من المتوقع أن تقدم سلسلة iPhone 13 نفس أحجام العرض مثل السلسلة السابقة، وهذا يعني أنه من المتوقع أن يقدم iPhone 13 mini شاشة بحجم 5.4 بوصة ، ومن المتوقع أن يوفر iPhone 13 و iPhone 13 Pro شاشة مقاس 6.1 بوصة ، ومن المتوقع أن يوفر iPhone 13 Pro Max شاشة بحجم 6.7 بوصة.

قد تحصل طرز iPhone 13 Pro على معدل تحديث سريع وفقًا للتقارير عبر الإنترنت ، من المتوقع أن تتميز طرازي Pro لهذا العام - iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max - بمعدل تحديث سريع، من المتوقع أن يكون هذا أحد التغييرات الرئيسية والميزات الرئيسية لأجهزة iPhone لهذا العام.

ستكون السلسلة الأولى التي تقدم سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من أبل ستكون السلسلة الأولى التي تقدم سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من أبل بينما من المتوقع أن يأتي iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro بخيارات تخزين مألوفة تبلغ 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت ، من المتوقع أن يقدم الطراز الرائد لهذا العام ما يصل إلى 1 تيرابايت.

من المتوقع أن يتحسن أداء بطارية سلسلة iPhone 13 لا تكشف أبل أبدًا عن سعة البطارية لطرازات iPhone الخاصة بها ، ولكنها تكشف فقط عن عمر البطارية المتوقع. من المتوقع أن تشهد جميع طرازات سلسلة iPhone 13 هذا العام زيادة في عمر البطارية.

أسرع شرائح جديدة - شرائح A15 - لتشغيل سلسلة iPhone 13 في حين أن أبل قد تفرق بين سلسلة iPhone 13 من حيث الكاميرا وحجم الشاشة ، فمن المتوقع أن يتم تشغيل الهواتف بواسطة معالج A15 - وهو الأسرع الذي صنعته أبل على الإطلاق.

من المحتمل أن تأتي سلسلة iPhone 13 بتحسينات في الكاميرا وفقًا لمصنع الشائعات ، من المتوقع رؤية تحسينات ملحوظة في الكاميرا مع سلسلة iPhone 13. يتضمن ذلك تثبيت تحويل المستشعر، وتحسينات في الإضاءة المنخفضة ، وعدسة كاميرا فائقة الاتساع.