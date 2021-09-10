شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول مركبة ذكية للأطفال.. اعرف الصين عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Xpeng الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن أحدث اختراعاتها، لروبوت يمكن للأطفال ركوبه بالفعل، والذى يعد أول مركبة ذكية للأطفال، وسيتم تجهيزها بذكاء اصطناعي يسمح له بالمناورة بشكل مستقل، والتنقل في مختلف التضاريس والتعرف على الأشخاص والأشياء، وتوفير تفاعل عاطفي ذكي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأمل قسم الروبوتات في الشركة أن يصبح المخلوق أول مركبة ذكية للأطفال ويطلق نظامًا بيئيًا آليًا يعتمد على أعمال الشركة في مجال السيارات الذكية.

ذكرت الصحيفة أن المنتجات المستقبلية يمكن أن تتولى الأعمال المنزلية وتتفاعل مع المستخدمين البشريين على المستوى العاطفي.

كتب He Xiaopeng، رئيس Xpeng، وهو مسؤول تنفيذي سابق في Alibaba، على موقع المدونات الصغيرة الصيني: "استنادًا إلى قدراتنا في القيادة الذاتية والتعرف على الصوت والتصنيع الذكي، ستنتقل Xpeng إلى مجال الروبوتات من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات التي ندركها ''.

وأضاف "هدفنا الأول هو إنتاج مركب آلي منخفض السرعة وقابل للركوب لغرض النقل."

لم تنشر الشركة التي تتخذ من قوانجتشو مقراً لها أي معلومات حول تكلفة روبوت Little White Dragon أو متى سيتم تصنيعه أو إنتاجه بكميات كبيرة.

وكان تم إطلاق قسم الروبوتات في Xpeng في أواخر عام 2020 برأس مال مسجل يقدر بنحو 1.55 مليون دولار، وفي حين أنه مصمم لاقتحام سوق الروبوتات المنزلية، لا تزال السيارات الكهربائية هي أساس عمل Xpeng.

ويتنافس روبوت الشركة مع روبوت Spot من Boston Dynamics ، وهي الشركة القياسية لروبوتات الذكاء الاصطناعي.