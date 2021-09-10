شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر ستبدأ في نوفمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن التجربة الدولية لمحاكاة الرحلة إلى القمر ستبدأ يوم 4 نوفمبر في موسكو.

ويشير المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه من المقرر أن تبدأ التجربة الدولية لمحاكاة الرحلة إلى القمر SIRIUS-21 في 4 نوفمبر ، ويتعين على المتطوعين الستة الذين سيشاركون فيها العيش معا خلال مدة التجربة التي ستسمر 240 يوما.

ويضيف المصدر، خلال هذه التجربة سيقوم "رواد الفضاء" بمحاكاة عمل طاقم المركبة الفضائية خلال الرحلة إلى القمر، والهبوط على سطحه ونشاطهم هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المشترك بين معهد مشكلات الطب الحيوي ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ((Scientific International Research In Unique Terrestrial Station، يتضمن إجراء سلسة تجارب للعزلة تستمر 4 و8 و12 شهرا خلال خمس سنوات، وقد أجريت حتى الآن تجربتين، استمرت الأولى 17 يوما في عام 2017، وأجريت التجربة الثانية عامي 2018-2019 واستمرت أربعة أشهر.