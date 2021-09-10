شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرائدان الروسيان يخرجان مجددا إلى الفضاء المكشوف في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخرج رائدا الفضاء الروسيان أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف الخميس 9 سبتمبر من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف للمرة الثانية في الشهر الجاري، وذلك لمواصلة الأعمال الخاصة بتحقيق التكامل بين القطاع الفضائي الروسي ووحدة "ناؤوكا" الفضائية التي التحمت في يوليو الماضي بالمحطة الفضائية الدواية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية" إن الخروج الـ50 لرواد الفضاء الروس إلى الفضاء المكشوف يتحقق في 9 سبتمبر الجاري، وذلك بموجب الجدول الزمني المخطط له مسبقا".

وأضاف أن، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف سيخرجان من المحطة الفضائية للمرة الثالثة في حياتهما. وستستغرق الأعمال التي سينفذانها 6 ساعات و26 دقيقة. ويمكن أن ينفذ رائدا الفضاء عمليات إضافية في حال إنجازهما للعمليات المخطط لها قبل الموعد المعيّن لهما وستستغرق تلك العمليات الإضافية 3 ساعات.

يذكر أن الخروج الثاني لرائدي الفضاء الروسييْن من المحطة الفضائية كان مخططا له أولا في 8 سبتمبر الجاري. لكن تم إرجاؤه يوما واحدا بطلب من رواد الفضاء الأمريكيين.