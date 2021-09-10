شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات توقيع المستندات دون طباعتها .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المستندات الرقمية أحد أهم وأشهر طرق المراسلة الرسمية التى تعتمد عليها الشركات، ولذلك أصبحت تطبيقات توقيع المستندات من أهم التطبيقات التى يجب أن تمتلكها، وذلك حتى تتمكن من توقيع أى مستند يصل إليك بشكل سريع وإعادة إرساله للشخص الذى يحتاجه موقعًا منك.

ووفقا لموقع البوابة العربية للاخبار التقنية، تعمل هذه التطبيقات عبر جميع المنصات الرقمية التى يمكنك استخدامها سواءً كانت الحاسب الشخصى أو الهواتف المحمولة.

كما تضم الهواتف ميزة التوقيع الرقمى على المستندات، ولكنها لا تقدم نفس المميزات والاحترافية فى التوقيع مثل هذه التطبيقات.

ويعتبر هذا التطبيق من أشهر التطبيقات التى يمكنك الاعتماد عليها من أجل توقيع المستندات الرقمية فى أجهزة أندرويد وويندوز وآيفون.

ويسمح لك هذا التطبيق بتوقيع المستندات وحفظها فى جهازك دون وجود اتصال بالإنترنت.

كما يسمح لك التطبيق بإنشاء التوقيع الرسمى الخاص بك عبر هاتفك مباشرةً، وبعد ذلك يمكنك توقيع المستندات عبر عدة طرق.

ويضم التطبيق خطة مجانية تسمح لك بالتوقيع على ثلاثة مستندات كحد أقصى، ويمكنك استخدام إحدى الخطط المدفوعة لاحترافية أكثر فى الاستخدام.

ويشبه هذا التطبيق DocuSign كثيرًا، حيث يعتمد على تصميم مشابه له فى الواجه والمميزات أيضًا.

ويسمح لك التطبيق بإدارة وتجميع المستندات الخاصة بك والتي قمت بتوقعيها سابقًا أو لازلت تحتاج لتوقيعها.

ويمكنك رسم توقيعك كما تفضل أو تصويره عبر الكاميرا أو كتابته يدويًا، لذلك يعتبر تطبيقاً شاملًا للتوقيعات الرقمية.

وتستطيع استخدام التطبيق عبر الهواتف سواءً كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، وتوجد نسخة موقع للحواسيب.